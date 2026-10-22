Trung Quốc ra mắt robot vệ sĩ có khả năng khống chế kẻ tấn công, nâng ô tô

Ảnh minh hoạ: AI

Một kẻ đột nhập cầm dao bị khống chế. Một chiếc ô tô được nâng lên để giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên dưới. Một người đi bộ được kéo ra khỏi đường đi của chiếc xe đang lao tới.

Những cảnh tượng trên không phải trích từ bộ phim bom tấn Hollywood, mà xuất hiện trong video quảng bá mẫu robot “vệ sĩ” mới do công ty công nghệ Trung Quốc Unitree Robotics phát triển.

Đoạn video giới thiệu mẫu robot H2-X, được công bố hôm 21.10, cho thấy sự chuyển hướng trong chiến lược của công ty có trụ sở tại Hàng Châu. Theo đó, Unitree đang tập trung tìm kiếm những ứng dụng thiết thực trong đời sống thực tế cho các robot có khả năng vận động linh hoạt.

Unitree trở nên nổi tiếng nhờ hàng loạt màn trình diễn gây sốt trên mạng xã hội, trong đó robot của hãng thực hiện các động tác võ thuật, nhảy múa và nhào lộn.

Những màn trình diễn này đã giúp công ty huy động được nguồn vốn khổng lồ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp robot Trung Quốc hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn để tạo ra lợi nhuận thương mại.

Gần đây, Unitree đã phát đi tín hiệu cho thấy hãng đang chuyển hướng sang phát triển các khả năng ứng dụng thực tế. Tháng trước, công ty thông báo mô hình trí tuệ nhân tạo UnifoLM-X2-1.0 cho phép robot hình người tự động đấu tập bằng cách tung cú đấm, đỡ đòn và né tránh.

Mẫu H2-X, được đặt biệt danh là “Kung Fu Legend: Guardian” (Huyền thoại Kung Fu: Vệ sĩ), được phát triển dựa trên mẫu H2 của Unitree. Đây là robot hình người có kích thước tương đương người thật, cao 1,8 m và nặng khoảng 70 kg.

Mẫu robot mới có thể hoạt động trong khoảng 8 giờ khi ở trạng thái đứng yên. Tuy nhiên, Unitree cũng chưa công bố thời điểm mở bán, giá bán cũng như các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm.

Unitree hiện chưa thông tin các hành động xuất hiện trong video quảng bá có được robot thực hiện hoàn toàn tự động hay đã được dàn dựng theo một kịch bản nhất định.

Công ty cũng chưa cho biết liệu H2-X có khả năng tự nhận diện các mối đe dọa và đưa ra phản ứng an toàn trong những tình huống thực tế không theo kịch bản hay không.

Ở cuối video, Unitree đưa ra cảnh báo về việc tự ý cải tiến robot theo những cách nguy hiểm hoặc sử dụng thiết bị trái phép, đồng thời khuyến cáo khách hàng duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu từ 2 - 3m với robot.