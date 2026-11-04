Trung Quốc ra mắt robot hình người siêu sinh học
Cuộc đua công nghệ robot tại Trung Quốc đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ việc phát triển khả năng vận hành cơ khí trong nhà máy sang các dòng robot phục vụ và đồng hành cùng con người trong đời sống thường nhật. Mới đây, các doanh nghiệp công nghệ tại quốc gia này đã chính thức trình làng những thế hệ robot hình người siêu sinh học đầu tiên trên thế giới, mang ngoại hình và khả năng tương tác cảm xúc chân thực như người thật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-quoc-ra-mat-robot-hinh-nguoi-sieu-sinh-hoc-246261103233029005.htm