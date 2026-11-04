Trung Quốc ra mắt robot hình người siêu sinh học

Tại giàn Sư Tử Trắng, máy nén khí được coi là trái tim của hệ thống khai thác, nơi tạo ra áp suất gấp gần năm trăm lần áp suất khí quyển để bơm khí trở lại các tầng địa chất sâu dưới lòng biển. Dù đây là một yêu cầu kỹ thuật vô cùng phức tạp, các kỹ sư Việt vẫn đang miệt mài ngày đêm theo dõi sát sao từng chỉ số.