Trung Quốc ra mắt nền tảng cung cấp dịch vụ pháp lý xuyên biên giới

Xưởng lắp ráp xe ôtô của hãng BYD, Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Công Tuyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 10/10, Bộ Tư pháp nước này chính thức ra mắt một nền tảng trực tuyến cấp quốc gia nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến yếu tố nước ngoài cho doanh nghiệp và công dân Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài, qua đó tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng tham gia hoạt động xuyên biên giới.

Ông Ngô Ngôn Quân, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc, cho biết nền tảng này, còn gọi là mạng “Pháp Thông” (Fatong), do Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương, trường đại học và doanh nghiệp phát triển.

Hiện nền tảng cung cấp 10 chức năng chính, bao gồm tra cứu bản dịch tiếng Trung của luật và quy định tại các nền kinh tế lớn, hướng dẫn pháp lý theo quốc gia và khu vực, các vụ việc điển hình liên quan đến dịch vụ pháp lý có yếu tố nước ngoài, cùng thông tin về các tổ chức và chuyên gia cung cấp dịch vụ pháp lý.

Nền tảng cũng tích hợp chức năng tìm kiếm thông minh và tư vấn pháp lý cá nhân hóa, giúp doanh nghiệp và cá nhân đánh giá, xử lý các rủi ro pháp lý trước và trong quá trình hoạt động ở nước ngoài.

Theo Bộ Tư pháp Trung Quốc, nền tảng đã tập hợp hơn 1.800 văn bản luật, quy định và quy tắc của Trung Quốc liên quan đến các vấn đề đối ngoại, cùng khoảng 1.500 nguồn tài liệu pháp lý của 187 quốc gia.

Kho dữ liệu này gồm bản dịch tiếng Trung của 976 bộ luật nước ngoài, 512 tài liệu hướng dẫn pháp lý theo quốc gia và khu vực, cùng 140 vụ việc điển hình, phục vụ việc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Để giải đáp các vướng mắc pháp lý của người dùng, nền tảng cung cấp hai kênh tư vấn chính. Thứ nhất là “Pháp Tiểu Thông” (Faxiaotong), trợ lý tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI), có khả năng đưa ra phản hồi dựa trên nguồn tài liệu sẵn có trên nền tảng, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo để hỗ trợ người dùng xử lý các vấn đề pháp lý. Thứ hai là dịch vụ tư vấn Pháp Thông, trong đó các nhóm chuyên gia xem xét câu hỏi do người dùng gửi và đưa ra ý kiến tham khảo.

Trong thời gian tới, nền tảng sẽ tiếp tục mở rộng nguồn tài liệu trong những lĩnh vực có nhu cầu cao, đặc biệt là đầu tư, thương mại và dịch vụ lao động, đồng thời ưu tiên bổ sung tài liệu về các quốc gia và khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài./.