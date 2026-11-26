Hình ảnh minh họa khí tượng. Ảnh: VCG

Theo tờ Science and Technology Daily, nền tảng này có khả năng tự lập kế hoạch các bước nghiên cứu, truy cập dữ liệu khoa học, tài liệu chuyên môn và các công cụ cần thiết, đồng thời hỗ trợ quá trình thực nghiệm và phân tích.

Nền tảng nghiên cứu thông minh hệ thống Trái Đất, có tên gọi là ZHU·GE, được phát triển bởi Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) phối hợp cùng Phòng thí nghiệm AI Thượng Hải. Nền tảng này đã chính thức được công bố tại Hội nghị chuyên đề quốc tế về AI khí tượng năm 2026 mới đây.

Cái tên ZHU·GE được đặt theo tên của Gia Cát Lượng (Zhuge Liang) - một nhà chiến lược lỗi lạc thời Tam Quốc (220–280), nhân vật nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa nhờ sự am tường về thiên văn và địa lý.

Được xây dựng trên nền tảng đám mây dữ liệu lớn khí tượng Tianqing cùng tác nhân nghiên cứu Duanyan-Lingtai, hệ thống này tập trung vào việc tích hợp dữ liệu khí tượng quy mô lớn với khoa học khí quyển, đồng thời điều chỉnh các khung nghiên cứu và triển khai các thử nghiệm ứng dụng.

Hiện tại, nền tảng này lưu trữ khoảng 10 petabyte dữ liệu khoa học công khai, 1 petabyte dữ liệu được Cục Khí tượng Trung Quốc cấp quyền truy cập, cùng khoảng 2 triệu tài liệu học thuật. Hệ thống cũng tích hợp hơn 5.000 công cụ lập trình và hơn 10 kỹ năng nghiên cứu khoa học tổng quát, với khối lượng dữ liệu khí tượng vẫn đang tiếp tục được bổ sung.

Người dùng có thể đặt câu hỏi nghiên cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Sau đó, nền tảng sẽ làm rõ các mục tiêu và thông số nghiên cứu - bao gồm phạm vi địa lý, khung thời gian và tiêu chí đánh giá - trước khi xây dựng kế hoạch nghiên cứu và xác định các nguồn lực cần thiết.

Các nhiệm vụ thực nghiệm khác nhau có thể được thực hiện song song hoặc tuần tự, tùy thuộc vào kết quả của các bước trước đó. Nếu xảy ra tình trạng thiếu dữ liệu hoặc lỗi lập trình, nền tảng có thể tự kiểm tra nguyên nhân, điều chỉnh phương pháp và lặp lại quy trình xác minh. Trong trường hợp kết quả thu được không ủng hộ giả thuyết ban đầu, hệ thống sẽ lưu giữ các kết quả đó để hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc điều chỉnh hoặc loại bỏ giả thuyết đó. Hệ thống này tạo ra các biểu đồ, báo cáo và hồ sơ về quy trình nghiên cứu, cho phép các nhà nghiên cứu truy xuất lại và kiểm chứng từng bước thực hiện.

Ling Fenghua, người đứng đầu Trung tâm Thiên văn và Khoa học Trái Đất tại Phòng thí nghiệm AI Thượng Hải, cho biết nền tảng này hỗ trợ nghiên cứu các cơ chế khoa học, phát triển các phương pháp dự báo, cũng như xây dựng và tối ưu hóa các mô hình số và mô hình AI.

Theo chuyên gia này, các ứng dụng tiềm năng của nền tảng này rất đa dạng: từ việc hỗ trợ các chuyên gia dự báo tại địa phương xem xét các hình thái thời tiết và cải thiện phương pháp dự báo, đến việc giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu cơ chế đằng sau các hiện tượng thời tiết cực đoan và xác định các sai lệch trong các mô hình dự báo thời tiết bằng phương pháp số.

Nền tảng này cũng hỗ trợ quá trình phát triển, huấn luyện và đánh giá các mô hình dự báo thời tiết toàn cầu và khu vực dựa trên AI, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học hệ thống Trái Đất tại các trường đại học và viện nghiên cứu.

Nhóm trên đang tiếp tục cải tiến nền tảng dựa trên các nhu cầu nghiên cứu, tối ưu hóa khả năng truy cập dữ liệu và sự phối hợp giữa các tác nhân AI. Họ cũng đang nỗ lực tăng cường khả năng phân tích bản đồ thời tiết, hình ảnh vệ tinh, dữ liệu quan sát từ radar và các biểu đồ khoa học, đồng thời mở rộng năng lực nghiên cứu về các cơ chế khoa học, mô phỏng số và mô hình hóa bằng AI.

Ngoài ra, nhóm dự định thiết lập một cộng đồng nghiên cứu trực tuyến dành cho lĩnh vực khoa học hệ thống Trái Đất và các lĩnh vực liên quan, nhằm hỗ trợ phát triển và chia sẻ các nghiên cứu chất lượng cao. Các nhà nghiên cứu cũng có thể công bố những kết quả nghiên cứu thông qua nền tảng này và mời các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan cùng tham gia đánh giá công trình của họ.