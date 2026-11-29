Ngày 22/11 (giờ địa phương) vừa qua tại Nghi Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nguyên mẫu ô tô bay không cánh đầu tiên trên thế giới, do Công ty TNHH Sản xuất Zhongfei Chuangzhi (Thâm Quyến) tự phát triển, đã hoàn thành một loạt các chuyến bay thử nghiệm.

Được biết, mẫu xe có thể di chuyển trên mặt đất như một chiếc ô tô thông thường, nhưng cũng có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng từ vị trí đứng yên mà không cần đường băng. Hiện tại, nó được mô tả là một bước đột phá trên thế giới.

Về lý thuyết, mẫu xe có thể cất cánh thẳng đứng để tránh tắc đường, mặc dù công nghệ của nó khác biệt về cơ bản so với ý tưởng ô tô bay của Tesla. Chiếc ô tô bay không cánh có hình dáng khác thường đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Sân bay Hàng không Tổng hợp Khai Hội ở Trường Sa. Ngày hôm sau, nó được vận chuyển đến Nghi Dương để tiếp tục các chuyến bay thử nghiệm.

Yang Yang, Giám đốc kỹ thuật của công ty phát triển giải thích rằng, mẫu xe sử dụng nhiều quạt ống dẫn được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc bên trong các ống dẫn kín. Bằng cách phối hợp nhiều tầng quạt, hệ thống này tăng lực đẩy mà không cần phải mở rộng các ống dẫn. Theo các thử nghiệm của công ty, một hệ thống quạt ống dẫn nặng khoảng 5kg có thể tạo ra lực đẩy khoảng 50kg - gấp 10 lần trọng lượng của chính nó.

Một tính năng quan trọng khác là kích thước nhỏ gọn cho phép xe cất và hạ cánh thẳng đứng trong một khu vực không lớn hơn một chỗ đậu xe tiêu chuẩn. Các cánh quạt cũng được bao bọc hoàn toàn bên trong thân xe, giúp giảm nguy cơ các cánh quạt lộ ra ngoài va chạm với người xung quanh.

Theo thông số kỹ thuật, mẫu ô tô bay không cánh một chỗ ngồi này có trọng lượng cất cánh tối đa là 280kg và khả năng tải trọng là 120kg. Ô tô bay có độ cao bay tối đa được thiết kế là 3.000m với độ cao hoạt động điển hình là 100m, tầm bay lên đến 300km cùng tốc độ tối đa trên mặt đất là 80km/h, tốc độ tối đa trên không là 180km/h.