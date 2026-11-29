Xe bánh xích điện 300 tấn của Zoomlion. Ảnh: IE.

Zoomlion vừa giới thiệu mẫu cần cẩu bánh xích truyền động điện phân tán có tải trọng 300 tấn mà hãng tuyên bố là lớn nhất thế giới. Sử dụng bộ pin dung lượng 400 kWh, thiết bị có thể hoạt động ít nhất 24 giờ sau mỗi lần sạc, mở rộng khả năng ứng dụng máy móc chạy điện trong các công trình xây dựng hạng nặng.

Mẫu cần cẩu ZCC3000AEV được ra mắt tại triển lãm bauma CHINA 2026 ở Thượng Hải ngày 27/11. Sự xuất hiện của thiết bị cho thấy hệ thống truyền động điện có thể đáp ứng những công việc nâng hạ đòi hỏi tải trọng lớn, vốn lâu nay phụ thuộc chủ yếu vào động cơ diesel.

Cần cẩu điện hướng tới các công trình hạng nặng

ZCC3000AEV sử dụng kiến trúc truyền động điện phân tán để vận hành các hệ thống của cần cẩu bánh xích. Thay vì phụ thuộc vào động cơ diesel như những thiết bị truyền thống, mẫu máy này được trang bị hệ truyền động điện cùng bộ pin dung lượng 400 kWh, cung cấp năng lượng cho những khoảng thời gian làm việc kéo dài.

Khả năng sạc nhanh cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu suất khai thác của máy móc hạng nặng. Zoomlion trang bị cho cần cẩu hệ thống sạc nhanh một chiều DC với hai đầu kết nối, công suất tối đa 240 kW. Theo nhà sản xuất, hệ thống này có thể sạc đầy pin trong khoảng hai giờ.

Thiết bị còn hỗ trợ vừa sạc vừa vận hành thông qua kết nối nguồn điện xoay chiều AC. Tính năng này có thể phát huy tác dụng tại những công trường được trang bị hệ thống cấp điện phù hợp, cho phép máy tiếp tục hoạt động mà không nhất thiết phải chờ pin được sạc đầy.

Đối với các dự án xây dựng quy mô lớn, giảm thời gian máy móc phải ngừng hoạt động cũng quan trọng không kém việc cắt giảm khí thải. Sự kết hợp giữa dung lượng pin lớn và nhiều phương thức sạc được thiết kế nhằm giải quyết đồng thời hai yêu cầu này.

Mở rộng ứng dụng cần cẩu điện tại cảng và công trường bê tông

Bên cạnh ZCC3000AEV, Zoomlion còn mang đến triển lãm mẫu cần cẩu cảng chạy điện hoàn toàn, sử dụng bánh lốp cao su, thuộc phân khúc tải trọng 55 tấn. Nhà sản xuất mô tả đây là cần cẩu chạy điện hoàn toàn đầu tiên trong phân khúc này. Hệ thống truyền động đa động cơ cho phép thiết bị hoạt động hơn 24 giờ.

Cần cẩu được thiết kế để sử dụng các bộ công cụ chuyên dụng phục vụ nhiều hoạt động bốc dỡ hàng hóa khác nhau. Trong đó có thiết bị xử lý hàng bột giấy và hệ thống nâng hạ bằng điện từ. Zoomlion cho biết máy không phát thải tại ống xả và vận hành với độ ồn thấp.

Doanh nghiệp Trung Quốc cũng giới thiệu các thiết bị chạy điện phục vụ thi công bê tông. Đáng chú ý là xe bơm bê tông chạy điện có cần bơm dài 73 m, sử dụng hai hệ thống truyền động riêng biệt cho khung gầm và cụm bơm.

Theo Zoomlion, cách bố trí này giúp giảm hơn 46% tổng mức tiêu thụ năng lượng.

Xe được trang bị bộ pin lithium sắt phosphate dung lượng 352 kWh, cho phép di chuyển hơn 124 dặm, tương đương khoảng 200 km. Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối với nguồn điện bên ngoài có công suất 120 kW. Nhờ đó, người vận hành có thể sử dụng máy thông qua hệ thống cấp điện công nghiệp 380 V.

Thiết bị khai thác mỏ cũng chuyển sang sử dụng điện

Khai thác mỏ là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác trong chiến lược phát triển máy móc chạy điện của Zoomlion.

Mẫu máy xúc ZE4000GEL thuộc phân khúc tải trọng 400 tấn, sử dụng động cơ điện công suất 1.500 kW. Thiết bị được tích hợp hệ thống cuốn và nhả cáp tự động nhằm duy trì kết nối với lưới điện trong quá trình vận hành.

Máy xúc có thể di chuyển trong phạm vi bán kính hoạt động 300 m mà vẫn duy trì kết nối với nguồn điện. Thiết kế này hướng đến các môi trường khai thác mỏ có cường độ làm việc cao, nơi khả năng vận hành liên tục là yêu cầu quan trọng.

Zoomlion cũng đang phát triển các hệ thống lưới điện siêu nhỏ tích hợp dành cho khu khai thác mỏ. Những hệ thống này kết hợp các chức năng phát điện, phân phối điện, lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc. Nền tảng khai thác mỏ thông minh của công ty có nhiệm vụ điều phối nguồn điện theo nhu cầu vận hành của từng thiết bị.

Tại triển lãm bauma CHINA 2026, Zoomlion trưng bày hơn 60 sản phẩm và hệ thống. Thiết bị sử dụng năng lượng mới chiếm một nửa danh mục này, trải rộng trên các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và khai thác mỏ.

Bên cạnh máy móc chạy pin và thiết bị kết nối trực tiếp với lưới điện, công ty còn phát triển các dòng máy sử dụng hệ truyền động hybrid và năng lượng hydro.

Trong danh mục sản phẩm được giới thiệu, ZCC3000AEV là một trong những ví dụ tham vọng nhất cho chiến lược điện hóa của Zoomlion. Các thông số kỹ thuật của mẫu cần cẩu cho thấy khả năng mở rộng ứng dụng năng lượng điện sang lĩnh vực nâng hạ tải trọng lớn, vốn lâu nay do máy móc sử dụng động cơ diesel chiếm ưu thế.

Theo IE