Trung Quốc phóng thành công nhóm vệ tinh Internet quỹ đạo thấp

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), tên lửa đẩy Trường Chinh-12 đã rời bệ phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ thương mại Hải Nam, thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vào lúc 4h24 ngày 9/11 (giờ địa phương). Các vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo định trước.

Trường Chinh-12 là tên lửa đẩy thế hệ mới, sử dụng nhiên liệu đẩy lỏng đông lạnh. Đây là mẫu tên lửa đẩy đầu tiên của Trung Quốc có đường kính thân 4m và sử dụng cấu hình một tầng lõi. Tên lửa dài khoảng 62m, có khả năng đưa tải trọng tối thiểu 6 tấn lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời (SSO) ở độ cao 700 km.

Tùy theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, tên lửa có thể được trang bị phần chóp bảo vệ tải trọng với đường kính 4,2m hoặc 5,2m, cho phép phóng một hoặc nhiều vệ tinh lên các quỹ đạo khác nhau.

Đây là lần phóng thứ 676 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.