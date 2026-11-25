Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) thông báo tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu Thần Châu-24 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, tây bắc nước này, lúc 8h18 ngày 25/11 (giờ địa phương).

Theo kế hoạch, sau khi đi vào quỹ đạo, tàu vũ trụ sẽ mất khoảng 3,5 giờ để tiếp cận và ghép nối với trạm Thiên Cung.

Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-24 rời bệ phóng Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Tuyền, ngày 25/11. (Ảnh: Reuters)

Phi hành đoàn Thần Châu-24 gồm chỉ huy Tang Hongbo, kỹ sư chuyến bay Wu Yi và chuyên gia tải trọng Muhammad Zeeshan Ali.

Ali trở thành phi hành gia Pakistan đầu tiên bay vào quỹ đạo, đồng thời là người nước ngoài đầu tiên tham gia sứ mệnh trên trạm vũ trụ của Trung Quốc.

“Tôi hy vọng chương tiếp theo trong hợp tác không gian giữa Trung Quốc và Pakistan sẽ phát triển từ một phi hành gia, một chuyến bay thành nhiều sứ mệnh chung, hướng tới Mặt Trăng, sao Hỏa và xa hơn nữa”, Ali chia sẻ.

Phi hành gia Pakistan dự kiến lưu trú trên trạm Thiên Cung khoảng một tuần trước khi trở về Trái Đất cùng hai thành viên phi hành đoàn Thần Châu-23.

Trong thời gian này, anh sẽ thực hiện các thí nghiệm về quá trình quang hợp ở vi khuẩn, tác động của bức xạ không gian và môi trường vi trọng lực đối với hạt diêm mạch.

Phi hành gia Muhammad Zeeshan Ali (ngoài cùng bên trái) là người nước ngoài đầu tiên tham gia sứ mệnh vũ trụ của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Để chuẩn bị cho sứ mệnh, Ali trải qua bảy tháng huấn luyện, trong đó có quá trình học tiếng Trung, ngôn ngữ làm việc chính trên trạm Thiên Cung.

Nhóm huấn luyện Trung Quốc đã biên soạn bảng thuật ngữ chuyên ngành, tài liệu hướng dẫn quy trình thao tác kèm bản ghi âm để hỗ trợ Ali luyện tập. Các phi hành gia Trung Quốc cũng được đào tạo tiếng Anh nhằm bảo đảm khả năng phối hợp khi cần thiết.

Trong khi Ali thực hiện nhiệm vụ ngắn hạn, hai phi hành gia còn lại của Thần Châu-24 sẽ làm việc trên trạm Thiên Cung trong sáu tháng cùng Zhu Yangzhu, thành viên phi hành đoàn Thần Châu-23.

Ông Zhu Yangzhu dự kiến trở thành phi hành gia Trung Quốc đầu tiên lưu trú liên tục một năm trong không gian.

Quá trình này sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu khả năng thích nghi của cơ thể con người khi sống lâu dài trong không gian, đồng thời kiểm nghiệm các hệ thống hỗ trợ sức khỏe, làm việc và sinh hoạt của phi hành gia.

Trong sứ mệnh Thần Châu-24, phi hành đoàn sẽ thực hiện 90 thí nghiệm và thử nghiệm công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực, từ khoa học sự sống, y học hàng không vũ trụ đến vật lý chất lưu trong môi trường vi trọng lực. Trong đó có bốn dự án hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan về công nghệ sinh học và khoa học vật liệu.

Những năm gần đây, Trung Quốc từng bước mở rộng thành viên phi hành gia trong chương trình không gian có người lái. Trước Ali, sứ mệnh Thần Châu-23 đã đưa phi hành gia đầu tiên của đặc khu Hong Kong lên quỹ đạo, trong khi một ứng viên đến từ Macau cũng đang được huấn luyện.