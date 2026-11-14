Trung Quốc phát triển mạng siêu máy tính trên quỹ đạo phục vụ xử lý dữ liệu vệ tinh

Trung Quốc đang phát triển mạng lưới điện toán đặt trên quỹ đạo nhằm xử lý dữ liệu ngay tại vệ tinh thay vì chuyển toàn bộ thông tin về Trái đất. (Nguồn:Shutterstock)

Trung Quốc đang phát triển mạng lưới điện toán đặt trên quỹ đạo nhằm xử lý dữ liệu ngay tại vệ tinh thay vì chuyển toàn bộ thông tin về Trái đất. Theo China Daily ngày 13/11, dự án do Viện Nghiên cứu Thông tin Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn dắt, cùng liên doanh Xingyun Space AI Technologies tại Hợp Phì, An Huy.

Ông Wu Yirong, lãnh đạo học thuật của viện, cho biết mô hình vệ tinh truyền thống thu thập hình ảnh và dữ liệu rồi chuyển về trạm mặt đất để xử lý thường gặp tình trạng chậm trễ. Thông tin thu thập trên đại dương hoặc phục vụ hàng không và máy bay không người lái có thể không được truyền kịp, làm trì hoãn công tác phân tích và ra quyết định.

Theo ông Wu, điện toán không gian tích hợp khả năng cảm biến, xử lý và liên lạc ngay trên vệ tinh, cho phép phân tích ngay dữ liệu thu nhận. Các đường truyền tốc độ cao giữa vệ tinh sẽ kết nối nguồn lực tính toán trên quỹ đạo, bổ trợ cho hệ thống máy tính trên mặt đất.

Chủ tịch Xingyun Space AI Technologies Shao Zongyou cho biết dự án không đơn thuần đưa phần cứng máy tính lên không gian. Mạng lưới còn đòi hỏi chip bán dẫn, quản lý nhiệt, nguồn điện, liên lạc và điều khiển đội hình vệ tinh.

Doanh nghiệp dự định triển khai ba nhóm thiết bị: vệ tinh viễn thám có khả năng xử lý tại chỗ, vệ tinh tính toán đa dụng và vệ tinh siêu máy tính. Hệ thống đám mây không gian dự kiến liên kết những thiết bị này với hạ tầng tính toán dưới mặt đất.

Nhà nghiên cứu Huang Cong thuộc Trung tâm Khí tượng Vệ tinh Quốc gia cho rằng năng lực tính toán trên quỹ đạo có thể giúp vệ tinh tự điều chỉnh vị trí khi thời tiết không gian thay đổi, thay vì phải chờ lệnh từ mặt đất. Trong cứu trợ thiên tai, dữ liệu cũng có thể được xử lý để tạo hình ảnh và kết quả phân tích nhanh hơn, hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.