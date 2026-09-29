Trung Quốc phát tín hiệu sắp tung gói kích thích mới

Các tòa nhà dân cư tại Bắc Kinh. (Ảnh: Bloomberg).

Giới chức Trung Quốc thay đổi lập trường

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã liên tục khẳng định trọng tâm của họ là bảo đảm các biện pháp kinh tế hiện hành được triển khai đầy đủ và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 28/9, cơ quan này tuyên bố sẽ "triển khai một gói các chính sách bổ sung" nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kinh tế trong năm nay.

Theo Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, “những vấn đề mới nảy sinh” trong nền kinh tế đòi hỏi chính phủ phải “tăng cường các biện pháp điều tiết” chu kỳ kinh tế.

Sự thay đổi đột ngột trong thông điệp báo hiệu một đợt kích thích kinh tế mới có thể sắp được triển khai, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng lo ngại về đà tăng trưởng đang chững lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sau khi tăng trưởng GDP quý II của Trung Quốc chỉ đạt 4,3%, nền kinh tế nhiều khả năng đã tiếp tục suy yếu trong quý III, bởi các dữ liệu cho thấy tiêu dùng vẫn đang ì ạch và đầu tư tiếp tục sụt giảm.

Ông Lynn Song, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ING Bank, bình luận: “Tuyên bố mới từ Hội đồng Nhà nước báo hiệu rất có thể chính phủ sẽ triển khai thêm chính sách trong những tuần tới để hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngắn và dài hạn”.

Tuy nhiên, quy mô của gói kích thích tiếp theo có thể sẽ không quá lớn.

Bà Jacqueline Rong, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của BNP Paribas, dự đoán: “Động lực tăng trưởng kinh tế hiện tại dường như chưa đủ mạnh để đạt được mục tiêu cả năm, cho thấy các quan chức cần triển khai thêm chính sách hỗ trợ trong quý IV.

Mục đích của các biện pháp này là thu hẹp khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và mục tiêu 4,5%. Điều này cho thấy gói kích thích không cần phải quá lớn, bởi bản thân khoảng cách cần bù đắp có thể chỉ ở mức khiêm tốn”.

Ông Allen Ding, nhà kinh tế trưởng tại China Citic Bank International, cũng có ý kiến tương tự. Ông cho biết: “Các biện pháp kinh tế mới nhiều khả năng sẽ mang tính chọn lọc thay vì trên diện rộng. Chúng chủ yếu sẽ tiếp nối các chính sách trước đây, mặc dù có thể sẽ có thêm các chính sách mới nhằm giảm chi phí mua nhà”.

Giới đầu tư chú ý đến thị trường bất động sản

Các nhà đầu tư phản ứng với thông điệp mới nhất của Bắc Kinh bằng cách mua mạnh cổ phiếu bất động sản. Trong phiên 29/9, chỉ số theo dõi cổ phiếu các công ty phát triển bất động sản của Bloomberg có thời điểm đã bật tăng hơn 4%.

Nhân dân tệ tăng nhẹ 0,1% so với đồng USD, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm gần như không đổi.

Theo nhà kinh tế Song của ING Bank, các yếu tố chính cần theo dõi của đợt kích thích tiếp theo là quy mô của các chính sách hỗ trợ thị trường nhà ở, việc làm và tiền lương, bởi đây là những lĩnh vực có nhiều khả năng thúc đẩy niềm tin và tiêu dùng nhất.

“Nếu Trung Quốc tiến hành thêm các biện pháp thiết thực nhằm củng cố những dấu hiệu ổn định gần đây trên thị trường bất động sản, đó sẽ là yếu tố mang lại tác động lớn nhất đối với nền kinh tế", ông nhận định.

Trong tuyên bố ngày 28/9, các quan chức đồng thời kêu gọi tăng tốc độ triển khai những biện pháp hiện hành. Họ sẽ đẩy mạnh phát hành trái phiếu, thúc đẩy khởi công sớm dự án hạ tầng trọng điểm mang tên “Six Networks”, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án đầu tư, đồng thời triển khai các khoản vay ưu đãi nhằm kích thích đầu tư và tiêu dùng.

Theo nhà kinh tế Rong của BNP, phạm vi của chương trình cho vay ưu đãi có thể được mở rộng để bao gồm cả việc hỗ trợ lãi suất vay mua nhà. Bà cho rằng đây có thể là “biện pháp hỗ trợ chính sách thực tế nhất đối với lĩnh vực nhà ở”.

Tuy nhiên, bà cũng nhận định những biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn đà suy yếu của thị trường bất động sản, chẳng hạn các chương trình cải tạo đô thị quy mô lớn hoặc cắt giảm mạnh lãi suất vay mua nhà, dường như khó xảy ra.