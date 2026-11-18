Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang) cho biết chiếc lược điện tử này hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp điều trị rụng tóc thông thường. Theo nhóm, kết quả cho thấy công nghệ này có thể được dùng để điều trị chứng hói đầu kiểu nam giới (rụng tóc androgen) ở người. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nature Communications.

Theo nghiên cứu, hệ thống Detangle cho hiệu quả tốt hơn minoxidil, hoạt chất trong sản phẩm trị rụng tóc phổ biến Rogaine. Răng lược được gắn các điện cực có độ cao khác nhau cùng các phân tử mang thuốc, tạo ra điện trường tại vùng nang tóc.

Các nhà nghiên cứu viết rằng trên chuột bị hói, hệ thống giúp nâng hiệu quả mọc tóc từ khoảng 70% lên gần 100% trong vòng một tháng, so với cách bôi minoxidil thông thường.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy lược Detangle hiệu quả trên người. Dù vậy, thử nghiệm trên chuột có thể là cơ sở tham chiếu cho hiệu quả của các phương pháp điều trị ở người.

Cần thêm nhiều thử nghiệm trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người, nhằm xác định liệu thiết bị có an toàn và hiệu quả hay không.