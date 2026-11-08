Trung Quốc: Phát hiện vỏ trứng 3.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Phát hiện vỏ trứng nguyên vẹn từ 3.000 năm trước

Hiện vật độc đáo này không chỉ gây tò mò bởi khả năng tồn tại qua hàng thiên niên kỷ mà còn cung cấp thêm tư liệu phục vụ nghiên cứu đời sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi một người dùng đăng tải hình ảnh chụp tại Bảo tàng huyện Uất, tỉnh Hà Bắc.

Trong ảnh, một vỏ trứng nhỏ màu vàng nhạt được đặt trong hộp kính trưng bày, kèm chú thích xác định hiện vật có niên đại từ thời nhà Hạ và nhà Thương.

Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người bất ngờ trước việc một vật thể mong manh như vỏ trứng có thể tồn tại sau hơn 3.000 năm.

Theo thông tin từ các nhân viên bảo tàng, tổng cộng có 3 quả trứng đã được khai quật tại di chỉ Trang Khoa (Zhuangke), huyện Uất.

Các hiện vật được tìm thấy bên trong một chiếc bình gốm. Sau hơn 3.000 năm, lòng trắng và lòng đỏ đã biến mất, hai vỏ trứng bị hư hại, trong khi một vỏ trứng vẫn giữ được hình dạng tương đối nguyên vẹn.

Các nhân viên khảo cổ nhận định những quả trứng này có thể từng là một phần trong chế độ ăn uống hằng ngày của cư dân sinh sống tại khu vực vào thời kỳ đó.

Việc phát hiện chúng tại địa điểm khảo cổ có niên đại thuộc thời nhà Hạ và nhà Thương mang lại những bằng chứng cụ thể về tập quán ăn uống cũng như hoạt động chăn nuôi gia cầm của người xưa.

Đáng chú ý, khả năng bảo tồn của những vỏ trứng sau hàng thiên niên kỷ cũng đặt ra câu hỏi về điều kiện giúp các hiện vật hữu cơ tồn tại lâu dài.

Theo các chuyên gia khảo cổ, môi trường chôn lấp và điều kiện bảo quản thuận lợi là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế quá trình phân hủy, qua đó duy trì hình dạng của hiện vật đến ngày nay.

Việc trưng bày những vỏ trứng cổ tại Bảo tàng huyện Uất vừa mang đến cho công chúng một hiện vật khảo cổ hiếm gặp, vừa góp phần làm phong phú thêm tư liệu về sinh hoạt thường nhật của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.

Từ những dấu tích tưởng chừng rất đỗi bình thường, các chuyên gia nghiên cứu có thêm cơ sở để tìm hiểu về nguồn thực phẩm, tập quán sinh hoạt và hoạt động sản xuất của con người cách đây hàng nghìn năm.