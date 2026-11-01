Trung Quốc phát hiện thêm lượng lớn vàng và kim loại quý

Sau một năm rà soát hơn 1.800 mỏ, Trung Quốc ghi nhận trữ lượng nhiều khoáng sản chiến lược tăng mạnh, nổi bật là rheni, vàng, niken và các kim loại hiếm. Ảnh: Shutterstock.

Trữ lượng các khoáng sản chiến lược của Trung Quốc, trong đó có vàng, niken và rheni, đã tăng đáng kể sau chiến dịch đánh giá lại các mỏ khoáng sản trên phạm vi cả nước, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 31/10, dẫn số liệu từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc.

Theo cơ quan này, lượng tài nguyên rheni được xác nhận tăng thêm hơn 200%. Trong khi đó, phần trữ lượng vàng và niken được bổ sung tương đương lần lượt với quy mô của 50 và 30 mỏ lớn.

Các khoáng sản khác như gali, indi, tantali và vanadi cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, với lượng tài nguyên bổ sung tương đương hơn 10 mỏ lớn đối với mỗi loại. Kết quả này đạt được nhờ việc đánh giá lại các mỏ có khoáng sản đi kèm, các thân quặng hàm lượng thấp và những khu vực trước đây khó khai thác, chưa thể tận dụng hiệu quả.

Chiến dịch kéo dài một năm tập trung rà soát 17 loại khoáng sản chiến lược tại hơn 1.800 mỏ đang hoạt động cùng các khu vực khai thác quy mô vừa và lớn. Chương trình huy động hơn 100 cơ quan, tổ chức và gần 2.000 nhân sự khảo sát tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh kết quả rà soát trữ lượng, Trung Quốc còn phát hiện mỏ sa khoáng zircon cổ có nguồn gốc trầm tích sông - hồ đầu tiên tại huyện Bạch Thành, khu tự trị Tân Cương. Theo Tân Hoa Xã, phát hiện này có thể góp phần gia tăng đáng kể nguồn cung zircon trong nước.

Trước đó, Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào nguồn zircon nhập khẩu. Đây là nguyên liệu để sản xuất zirconium - kim loại được sử dụng làm lớp bọc thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân và chế tạo các hợp kim hàng không vũ trụ chịu nhiệt độ cao.

Trong khi đó, rheni là kim loại hiếm có khả năng chịu nhiệt cao, được sử dụng để sản xuất các siêu hợp kim chịu nhiệt phục vụ chế tạo những bộ phận quan trọng của động cơ phản lực.