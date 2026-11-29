Ngày 29/11, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy hộp sọ hóa thạch gần như nguyên vẹn đầu tiên của loài voi ma mút phương Nam tại nước này.

Phát hiện này được thực hiện ở bồn địa Cộng Hòa (Gonghe) nằm ở rìa Đông Bắc của cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng.

Hộp sọ cùng cặp ngà này được một nhóm chuyên gia thuộc Viện Địa chất tỉnh Thanh Hải phát hiện vào tháng 8 vừa qua. Mẫu vật có chiều dài 75cm và chiều rộng 70cm.

Các nhà nghiên cứu đã lần ra phát hiện quý giá này sau khi chú ý tới một mảnh xương dài 15cm lộ ra trong quá trình khảo sát các mẫu vật cổ sinh vật học tại khu vực.

Các chuyên gia từ Viện Cổ sinh vật học Động vật có xương sống và Cổ nhân loại học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, xác nhận mẫu hóa thạch này thuộc về loài voi ma mút phương Nam, sinh sống cách đây khoảng 2 triệu đến 1,3 triệu năm.

Tình trạng bảo quản tốt giúp hộp sọ này khác biệt hoàn toàn so với các mảnh vỡ từng được phát hiện trước đây, đồng thời cung cấp tư liệu mới phục vụ nghiên cứu quá trình tiến hóa và di cư của loài voi ma mút tại lục địa Á - Âu.

Nhà nghiên cứu trưởng thuộc Cục Địa chất, Thăm dò và Phát triển Khoáng sản tỉnh Thanh Hải- ông Phan Đồng (Pan Tong) lưu ý phát hiện này lần đầu tiên cho phép giới khoa học so sánh trực tiếp hộp sọ của voi ma mút Đông Á và Tây Âu vốn thuộc cùng một giai đoạn tiến hóa.

Theo ông, mẫu vật này cũng sẽ là cơ sở để nghiên cứu tuyến đường di cư giả định của loài voi ma mút phương Nam từ Tây sang Đông, cũng như xác định niên đại phân bố của chúng tới khu vực Đông Bắc cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng.

Trước đó, ngày 27/4, tạp chí Popular Science đưa tin, sự biến mất của các loài động vật khổng lồ, gồm voi ma mút lông xoăn và hổ răng kiếm, vẫn tiếp tục tạo ra những tác động sâu sắc đến cấu trúc mạng lưới thức ăn trên Trái Đất suốt 10.000 năm sau khi chúng tuyệt chủng.

Những biến đổi nghiêm trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Ngoài ra, cổng thông tin Planet Today ngày 14/4, cũng đưa tin về việc phát hiện hài cốt người cùng dấu vết sinh sống có niên đại khoảng 100.000 năm tại châu Phi.

Trong số các hiện vật được tìm thấy có đồ đá, hài cốt động vật và 3 bộ xương người được bảo tồn một phần.

Các nhà khoa học nhận định cảnh quan cổ đại đã dần lộ diện theo thời gian do quá trình xói mòn của gió và nước, qua đó giúp các di cốt này được phát hiện.

Theo IZ