Trung Quốc phản đối Mỹ hạn chế sử dụng DeepSeek

Bà Mao Ninh cho biết Bắc Kinh cũng phản đối việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại. Bà khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.

Trước đó, ngày 19/10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra thông báo yêu cầu các cơ quan chính phủ ngừng sử dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo từ công ty DeepSeek. Việc thực hiện lệnh cấm còn bao gồm gỡ bỏ các sản phẩm liên quan khỏi thiết bị công nghệ thông tin. Các cơ quan chính phủ cũng bị cấm mua các sản phẩm DeepSeek và dịch vụ bên thứ ba được phát triển dựa trên mô hình này.

R.G