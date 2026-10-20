Trung Quốc phản đối Mỹ hạn chế sử dụng DeepSeek

Ứng dụng DeepSeek trên điện thoại di động. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế và thương mại sau khi Mỹ yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang gỡ bỏ công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc khỏi hệ thống công nghệ thông tin, với lý do lo ngại an ninh dữ liệu.

Theo Tân Hoa xã, ngày 20/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại.

Bà khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.

Trước đó, ngày 19/10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm DeepSeek và dịch vụ của bên thứ ba sử dụng mô hình AI này khỏi hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan dân sự liên bang.

Các cơ quan chính phủ cũng bị cấm mua các sản phẩm DeepSeek và dịch vụ bên thứ ba được phát triển dựa trên mô hình này. Bộ trên cảnh báo các mô hình có thể chứa mã độc hoặc lỗ hổng bảo mật.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều chỉnh các chính sách liên quan đến an ninh công nghệ./.