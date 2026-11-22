Phản ứng trên được đưa ra sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 19/11 thông qua quyết định cấm ba nhà mạng Trung Quốc gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom trực tiếp đăng ký số điện thoại tại Mỹ.

Theo FCC, biện pháp này nhằm tăng cường an ninh quốc gia, ngăn chặn các cuộc gọi tự động lừa đảo và hoạt động gián điệp mạng. Chủ tịch FCC Brendan Carr cho rằng quyết định trên sẽ góp phần củng cố khả năng phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và những cuộc gọi tự động trái phép.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc FCC lạm dụng quyền quản lý, viện dẫn những rủi ro an ninh quốc gia thiếu căn cứ để gây sức ép và hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tại Mỹ. Bắc Kinh cho rằng các biện pháp này vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử và cạnh tranh công bằng.

Phía Trung Quốc cũng chỉ trích việc Mỹ liên tục thúc đẩy tách rời trong các lĩnh vực viễn thông, truyền thông và kiểm định, chứng nhận, cho rằng những động thái này không phù hợp với nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời ảnh hưởng đến sự ổn định của quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Bắc Kinh kêu gọi Washington rút lại các biện pháp liên quan và giải quyết bất đồng thông qua tham vấn.

Việc Mỹ tiếp tục hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tại thị trường Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, viễn thông và an ninh mạng.