Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) gần đây đã công bố kết quả điều tra theo Điều khoản 301 liên quan đến cáo buộc “dư thừa năng lực sản xuất”, đồng thời đề xuất áp thuế bổ sung đối với 14 nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc.

Ông Hà Á Đông cho rằng cuộc điều tra của Mỹ là hành động đơn phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế quốc tế và vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo ông, việc sử dụng vấn đề dư thừa năng lực sản xuất làm lý do áp dụng các biện pháp bảo hộ có thể chính trị hóa hoạt động cạnh tranh bình thường trên thị trường và cản trở hợp tác công nghiệp quốc tế.

Người phát ngôn Trung Quốc cảnh báo các biện pháp này không những không giải quyết được những mất cân đối cơ cấu của nền kinh tế Mỹ mà còn có thể làm gián đoạn chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy lạm phát gia tăng, gây tổn hại lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tạo ra những rủi ro dài hạn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Bắc Kinh kêu gọi Washington điều chỉnh các biện pháp mà Trung Quốc cho là sai lầm, đồng thời giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn. Ông Hà Á Đông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Liên quan đến thỏa thuận giảm thuế đối ứng trị giá 30 tỷ USD mà hai nước đạt được hồi tháng 9, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng việc sớm triển khai thỏa thuận sẽ góp phần thúc đẩy thương mại song phương. Ông cũng cho biết Bắc Kinh ghi nhận việc Washington đã loại các sản phẩm thuộc phạm vi thỏa thuận này khỏi danh mục đề xuất áp dụng các biện pháp theo Điều khoản 301 liên quan đến cáo buộc dư thừa năng lực sản xuất. Trung Quốc hy vọng Mỹ đẩy nhanh các thủ tục trong nước và phối hợp với Bắc Kinh để sớm đưa thỏa thuận vào thực hiện.