Cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo China Daily, ông Hà Á Đông, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cho rằng các cuộc điều tra theo Mục 301 của Mỹ là những hành động điển hình của chủ nghĩa đơn phương, gây gián đoạn nghiêm trọng trật tự kinh tế quốc tế và vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ngày 25/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố kết quả điều tra về cái gọi là "tình trạng dư thừa công suất và sản xuất trong các lĩnh vực chế tạo". Dựa trên kết quả này, USTR đề xuất áp thêm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 14 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Theo USTR, đề xuất này tính đến các cam kết và mức thuế 20% đã được công bố trong khuôn khổ thỏa thuận chung tại Kuala Lumpur, cũng như một số loại thuế hiện hành theo Mục 301. Các biện pháp đề xuất này vẫn cần trải qua quá trình lấy ý kiến công chúng và các phiên điều trần trước khi được chính thức thông qua.

Tuy nhiên, USTR cho biết họ có thể cân nhắc áp mức thuế lên tới 40% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán hiện tại với Bắc Kinh không giải quyết thỏa đáng những vấn đề được nêu ra trong các cuộc điều tra.

Phản hồi về các đề xuất tăng thuế này, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ theo dõi sát sao diễn biến tình hình và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Người phát ngôn này cũng lưu ý rằng đề xuất của Mỹ bao gồm các trường hợp miễn trừ đối với những sản phẩm nằm trong danh mục cắt giảm thuế trị giá 30 tỷ USD, kêu gọi Washington đẩy nhanh các thủ tục nội bộ và phối hợp với Bắc Kinh để sớm thực thi các cam kết cắt giảm thuế lẫn nhau đã đạt được trước đó.

Giáo sư Cui Fan, Đại học Kinh tế Thương mại đối ngoại tại Bắc Kinh, nhận định rằng Washington đang tìm cách duy trì các chính sách thương mại bảo hộ bằng cách khôi phục các mức thuế quan trên diện rộng - vốn từng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi đầu năm nay. Các biện pháp và mức thuế quan này nhìn chung phù hợp với dự đoán của ngành. Các cuộc điều tra thực chất chỉ là cách tập hợp bằng chứng để củng cố cho những kết luận đã được định sẵn.

Trong khi đó, Hội đồng Ngoại thương Quốc gia - một hiệp hội doanh nghiệp Mỹ - cảnh báo rằng việc tiếp tục dựa vào thuế quan sẽ gây ra những chi phí dài hạn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, trong khi chẳng mang lại hy vọng giải quyết tận gốc vấn đề "dư thừa năng lực sản xuất".

Mối lo ngại đó cũng được chia sẻ bởi Hiệp hội Đậu tương Mỹ. Hiệp hội này cảnh báo rằng các đề xuất thuế quan có thể khiến hoạt động thương mại nông sản trị giá hàng tỷ đô la đối mặt với các biện pháp trả đũa.

Theo nhà nghiên cứu Zhou Mi tại Viện Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, những hành động đơn phương như vậy đang gây gián đoạn các cuộc tham vấn song phương, đồng thời thúc đẩy các quốc gia khác đưa ra những biện pháp đáp trả.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tại cuộc họp báo hôm 26/11 rằng các nhóm phụ trách kinh tế và thương mại của hai nước vẫn đang giữ liên lạc chặt chẽ về việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận chung đạt được tại Kuala Lumpur.

Thỏa thuận này, vốn được ký kết vào năm ngoái, đã tạm dừng áp dụng một số biện pháp thuế quan và phi thuế quan, và đến nay đã được gia hạn đến ngày 10/1/2027. Ông Hà Á Đông cho biết việc tiếp tục gia hạn sẽ mang lại cho các doanh nghiệp một môi trường chính sách tương đối ổn định và dễ dự đoán để hợp tác, đồng thời phục vụ lợi ích của cả hai nước.