Trung Quốc phân bổ hơn 7 triệu USD để phục hồi sau động đất ở Tây Tạng

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau lũ quét tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc đã phân bổ 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,5 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai khẩn cấp và trích thêm 30 triệu nhân dân tệ cho công tác phục hồi sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam nước này.

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã phối hợp phân bổ 50 triệu nhân dân tệ nhằm hỗ trợ hoạt động cứu hộ và trợ giúp người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia đã trích thêm 30 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để khôi phục cơ sở hạ tầng và các công trình dịch vụ công cộng bị hư hại.

Trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày 22/10 tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng. Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến 14h ngày 23/10 theo giờ Việt Nam, thảm họa đã khiến 16 người thiệt mạng và 76 người bị thương.

Cơ quan chức năng cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cấp quốc gia do động đất từ cấp 4 lên cấp 3, đồng thời kích hoạt mức ứng phó cứu trợ thiên tai quốc gia cấp 4. Lực lượng cứu nạn - cứu hộ quốc gia Trung Quốc đã điều động tổng cộng 350 nhân viên cứu hộ cùng 83 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã hướng dẫn Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp Tây Tạng triển khai thiết bị bay không người lái tới khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá tình hình thực tế.

Cơ quan chức năng cũng đã huy động nhu yếu phẩm cứu trợ từ cấp trung ương, khu tự trị, thành phố đến cấp huyện và vận chuyển theo từng đợt tới vùng thiên tai.

Các vật tư này bao gồm 1.000 căn nhà lắp ghép, 3.239 lều bạt, 2.821 giường gấp, 4.280 chiếc chăn cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Cùng ngày 23/10, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cũng đã ban bố mức ứng phó khẩn cấp với thảm họa biển tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến (Fujian) ở cấp 3 - mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo gồm bốn cấp - do ảnh hưởng kết hợp của bão Champi và một đợt không khí lạnh tràn về.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Trung tâm Dự báo môi trường biển quốc gia của nước này cũng đã ban hành cảnh báo màu xanh về nước dâng do bão và cảnh báo màu cam về sóng biển.

Từ ngày 22-23/10, tác động cộng hưởng do bão và không khí lạnh đã gây ra hiện tượng nước dâng do bão từ 30-80 cm tại các vùng ven biển từ Thượng Hải đến Phúc Kiến.

Ngoài ra, khu vực phía Nam Biển Hoa Đông ghi nhận sóng biển dữ dội cao từ 6-9 m, trong khi các vùng biển gần bờ phía Nam Chiết Giang và Phúc Kiến xuất hiện những con sóng cao từ 4-5 m.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên đã chỉ đạo các cơ quan quản lý biển tại những khu vực bị ảnh hưởng tăng cường công tác quan sát, giám sát, tham vấn, đánh giá, dự báo, cảnh báo, cũng như điều tra và đánh giá thiệt hại do thiên tai.

Cơ quan này cũng khuyến cáo các tàu thuyền và đơn vị hoạt động trên biển cần tránh xa những vùng biển có sóng lớn, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình trạng ngập lụt do thủy triều; các khu vực ven biển trũng thấp cũng được yêu cầu củng cố hệ thống phòng chống nước biển xâm nhập.

Trong hệ thống cảnh báo biển của Trung Quốc, màu đỏ là cấp độ cao nhất, tiếp theo lần lượt là các màu cam, vàng và xanh./.