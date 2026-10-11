Trung Quốc phân bổ 81,7 tỷ USD cho địa phương, thúc đẩy đầu tư

Trong tổng số tiền này, 300 tỷ nhân dân tệ thuộc hạn mức nợ thông thường được dành cho các huyện và khu vực cấp huyện, nhằm hỗ trợ chi tiêu trong khuôn khổ ngân sách công chung. Khoản vốn này chiếm hơn một nửa tổng số tiền được phân bổ.

Trụ sở Bộ Tài chính Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: Getty Images).

Phần còn lại, trị giá 250 tỷ nhân dân tệ, thuộc hạn mức nợ đặc biệt, được phân bổ cho những địa phương có nhu cầu vốn để triển khai các dự án trong quý IV. Các tỉnh có quy mô kinh tế lớn sẽ được ưu tiên xem xét phân bổ nguồn lực.

Theo định hướng của Bộ Tài chính Trung Quốc, nguồn vốn sẽ tập trung trước hết vào các dự án đang được triển khai xây dựng. Đối với những dự án mới, vốn đầu tư sẽ ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm, gồm sáu mạng lưới: cấp nước, điện lực, năng lực tính toán, viễn thông, đường ống ngầm đô thị và logistics.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cam kết hướng dẫn chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ hơn giữa kế hoạch phát hành trái phiếu và công tác chuẩn bị dự án. Đồng thời, cơ quan này sẽ thúc đẩy tiến độ phát hành trái phiếu và giải ngân vốn, qua đó rút ngắn thời gian đưa nguồn lực tài chính vào các dự án và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc phân bổ nguồn vốn từ hạn mức nợ chưa sử dụng được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực cho ngân sách địa phương, hỗ trợ triển khai các dự án hạ tầng và thúc đẩy hoạt động đầu tư trong những tháng cuối năm.