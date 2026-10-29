Trung Quốc phân bổ 800 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy đầu tư

Theo Tân Hoa xã, ngày 28/10, Trung Quốc đã hoàn tất phân bổ 800 tỷ nhân dân tệ (khoảng 119 tỷ USD) thông qua chương trình hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư năm 2026. Nguồn vốn được phân bổ cho các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư và thu hút thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Chương trình được thực hiện thông qua ba ngân hàng chính sách lớn của Trung Quốc.

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc phân bổ 365 tỷ nhân dân tệ, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc phân bổ 120 tỷ nhân dân tệ còn Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc phân bổ 315 tỷ nhân dân tệ cho các dự án.

Chương trình hỗ trợ vốn này được Trung Quốc triển khai lần đầu vào năm 2025 với quy mô 500 tỷ nhân dân tệ. Năm 2026, Bắc Kinh nâng quy mô chương trình lên 800 tỷ nhân dân tệ, tăng 60%, nhằm thúc đẩy đầu tư và thu hút thêm vốn tư nhân.

Thay vì được sử dụng như các khoản chi tiêu thông thường, 800 tỷ nhân dân tệ này được phân bổ để bổ sung vốn cho các dự án. Cơ chế này giúp các dự án đang thiếu vốn có thêm nguồn lực triển khai, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân.

Ảnh minh họa: Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, các lĩnh vực ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, hạ tầng phục vụ tiêu dùng và các dự án cải tạo đô thị như nâng cấp hệ thống giao thông, năng lượng và mạng lưới đường ống ngầm.

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc phân bổ 179,01 tỷ nhân dân tệ cho các dự án liên quan đến AI, kinh tế số, phát triển xanh, công nghệ y sinh và tiêu dùng.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc hỗ trợ hơn 220 dự án thuộc các lĩnh vực liên quan đến AI và kinh tế số. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc hỗ trợ gần 2.000 dự án về AI và kinh tế số, với tổng vốn tài trợ gần 200 tỷ nhân dân tệ.

Sau khi hoàn tất phân bổ vốn, ba ngân hàng sẽ tiếp tục giám sát việc sử dụng vốn, cung cấp các khoản vay hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Mục tiêu là sớm đưa nguồn vốn được phân bổ vào các công trình và hoạt động đầu tư thực tế, qua đó phát huy hiệu quả chương trình.

Theo ông Wen Bin, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Minsheng Trung Quốc, chương trình 800 tỷ nhân dân tệ, kết hợp với các dự án hạ tầng lớn và chương trình cải tạo đô thị, có thể góp phần kích thích nhu cầu trong nhiều ngành sản xuất. Ông cho rằng các nhóm sản phẩm có khả năng hưởng lợi gồm sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị điện, thiết bị công nghệ cao và một số loại nguyên vật liệu.

Tùng Dương