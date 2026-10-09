Trung Quốc nuôi thành công tôm hùm đất giữa sa mạc Tân Cương

Trong điều kiện khắc nghiệt bậc nhất Trung Quốc, một trang trại địa phương đã nuôi thành công tôm càng đỏ Australia

Huyện Mạch Cái Đề thuộc châu Kashgar, nằm ở rìa sa mạc Taklamakan, nơi cát bao phủ tới 90% diện tích đất. Trong điều kiện khắc nghiệt bậc nhất Trung Quốc, một trang trại địa phương đã nuôi thành công tôm càng đỏ Australia (澳洲淡水龙虾), loài giáp xác nước ngọt có nguồn gốc từ các con sông tại Australia. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh đầu tháng 10/2026, trang trại thu hoạch đều đặn 250 đến 300 kg tôm mỗi ngày.

Tôm càng đỏ Australia được xếp vào nhóm thủy sản cao cấp nhờ thịt chắc, kích thước lớn và giá trị kinh tế cao. Việc loài tôm vốn quen với khí hậu ấm và nguồn nước dồi dào có thể sinh trưởng tốt tại vùng khô hạn tây bắc Trung Quốc cho thấy tiềm năng khai thác những vùng đất trước đây bị xem là không thể sản xuất. Mô hình tại Mạch Cái Đề nằm trong chủ trương lớn của Chính phủ Trung Quốc về khuyến khích nuôi trồng thủy sản trên đất mặn kiềm và phát triển nghề cá nội địa. Mục tiêu của chính sách là đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm, giảm áp lực lên đất canh tác truyền thống, đồng thời đưa các diện tích đất bỏ hoang hoặc kém màu mỡ vào sử dụng.

Tôm càng đỏ Australia được xếp vào nhóm thủy sản cao cấp nhờ thịt chắc, kích thước lớn và giá trị kinh tế cao

Đối với Trung Quốc, quốc gia có dân số đông nhưng quỹ đất nông nghiệp hạn chế, việc mở rộng sản xuất thực phẩm ra ngoài phạm vi đồng ruộng truyền thống được xem là hướng đi quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực. Thủy sản là nguồn protein thay thế, có thể bổ sung cho thịt gia súc, gia cầm vốn phụ thuộc nhiều vào thức ăn chăn nuôi nhập khẩu như đậu tương. Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản tại vùng khô hạn cũng đặt ra yêu cầu cao về quản lý tài nguyên nước, kiểm soát độ mặn và chi phí đầu tư hạ tầng. Hiệu quả kinh tế và tính bền vững về môi trường của các mô hình này sẽ là yếu tố quyết định khả năng nhân rộng trong thời gian tới.