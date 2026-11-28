Một chuyên viên hỗ trợ đồng hành y tế đi cùng bệnh nhân đến cuộc hẹn khám bệnh tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. (Nguồn: VCG)

Vào khoảng 7h30 sáng, Li Suyu (22 tuổi) gặp bệnh nhân tại bệnh viện, hỏi về tiền sử bệnh, dị ứng thuốc và khả năng vận động của họ. Sau đó, cô ấy kiểm tra thông tin đăng ký và sắp xếp hồ sơ bệnh án cùng các báo cáo khám bệnh trước khi bệnh viện mở cửa lúc 8 giờ.

Khi các buổi khám bắt đầu, cô gái trẻ sẽ cùng bệnh nhân đến gặp bác sĩ, ghi lại kế hoạch điều trị và các loại thuốc được kê đơn, đồng thời sắp xếp các xét nghiệm cần thiết. Cô cũng thông báo cho người nhà của bệnh nhân và sau khi khám xong, giúp bệnh nhân theo dõi lịch hẹn tái khám và nhắc nhở uống thuốc. Buổi chiều, cô đưa bệnh nhân đi xét nghiệm máu hoặc siêu âm, sau đó thu thập kết quả và gửi đi.

Nhu cầu tăng cao

Li Suyu cho biết, cô thường xử lý khoảng 28 lượt đặt lịch mỗi tháng, có khi lên đến bốn lượt vào những ngày bận rộn, mỗi lượt kéo dài từ hai đến bốn giờ. Tại Qingbeihu, một lượt đặt lịch hai giờ có giá 188 NDT (26 USD), trong khi bốn giờ đi cùng bệnh nhân phẫu thuật có giá 360 NDT.

Trước đây, Li làm việc trong lĩnh vực bán hàng nhưng cô bắt đầu quan tâm đến việc đồng hành bệnh nhân sau khi đưa một thành viên trong gia đình đến bệnh viện và tự mình gặp khó khăn với một số thủ tục. “Tôi không có kiến ​​thức y khoa, vì vậy ngay cả việc hiểu thuật ngữ của bác sĩ lúc đầu cũng khó khăn” cô nhớ lại. Khi gặp những thuật ngữ không quen thuộc, cô đã tham khảo ý kiến ​​của các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hơn.

Khoảng vài năm trở lại đây, chênh lệch lớn về chi trả và phạm vi bảo hiểm không đồng đều từ lâu đã khiến nhiều người dân Trung Quốc đổ về các bệnh viện ở thành phố - những nơi có nguồn lực tốt hơn để điều trị bệnh. Rộng lớn, đông đúc và ồn ào, các bệnh viện thành phố ở Trung Quốc có thể khiến bệnh nhân và gia đình họ kiệt sức, đặc biệt là những người cao tuổi. Tình trạng này đã khiến những công ty cung cấp dịch vụ người đồng hành chăm sóc y tế - một dịch vụ không chính thức trong nền kinh tế việc làm tự do nở rộ tại Trung Quốc.

Theo khảo sát từ các nền tảng tuyển dụng và dịch vụ tại Trung Quốc, mức giá cho một ca hỗ trợ khám bệnh dao động khoảng 100-600 NDT/lần (340 nghìn - 2 triệu đồng) tùy thời gian và mức độ phức tạp. Những trường hợp hỗ trợ điều trị dài ngày hoặc đi khám ở tỉnh khác có thể có giá cao hơn nhiều. Thu nhập của nghề này hiện khá chênh lệch tùy lượng khách hàng và quy mô hoạt động.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ rệt, nhu cầu của ngành nghề này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số đáng lo ngại, số người trên 60 tuổi chiếm trên 23% dân số vào cuối năm 2025 và dự báo có 59 triệu người cao tuổi cần được chăm sóc vào năm 2030.

Loạt động thái siết chặt

Tuy nhiên, trước tình trạng nhiều cá nhân, công ty không sử dụng hợp đồng văn bản khiến dịch vụ và phí dịch vụ không rõ ràng, một số bệnh nhân phải đối mặt với các khoản phí bất ngờ ngay khi đang thăm khám, dẫn đến các yêu cầu cần phải giám sát chặt chẽ hơn.

Cô Li Qingbeihu, Giám đốc một công ty chuyên cung cấp dịch vụ người đồng hành chăm sóc y tế tại Thượng Hải cho biết, câu hỏi đầu tiên của các khách hàng khi liên hệ không phải là về thông tin bệnh viện hay cơ sở khám chữa bệnh mà họ sẽ tới khám mà thường là về tính pháp lý và độ tin cậy của công ty. “Đầu tiên, bệnh nhân sẽ hỏi chúng tôi là cá nhân hay một công ty hợp pháp?” cô nói.

Chính quyền thành phố Thượng Hải đã công bố các quy định mới về dịch vụ người đồng hành y tế, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7, theo đó yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ này phải chứng minh về trình độ chuyên môn của chuyên viên tư vấn, niêm yết minh bạch và công khai giá trị hợp đồng bằng văn bản, đồng thời yêu cầu người đồng hành phải đeo thẻ nhận dạng, cung cấp danh sách các cơ quan đủ điều kiện và xác định rõ ràng trách nhiệm của các bên.

Gần đây hơn, Chính phủ cũng vừa ban hành Bộ tiêu chuẩn quốc gia có hiệu lực từ ngày 1/11, bao gồm dịch vụ đồng hành y tế cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi trên khắp Trung Quốc. Bộ tiêu chuẩn cũng đặt ra giới hạn về những gì chuyên viên hỗ trợ, đồng hành về y tế có thể làm, trong đó có việc đưa ra lời khuyên y tế hay các quyết định điều trị thay mặt bệnh nhân.

Theo quy định mới của Thượng Hải, Li Qingbeihu cho biết công ty cô hiện sử dụng các thỏa thuận rủi ro và bảo mật bằng văn bản với bệnh nhân và người đồng hành y tế. Đối với những khách hàng lớn tuổi không quen thuộc với các dịch vụ kỹ thuật số, cơ quan này cũng cung cấp mẫu đơn đồng ý bằng giấy trước khi thăm khám.

“Người cao tuổi rất sẵn lòng có người trẻ đi cùng để được chăm sóc – đó cũng là một hình thức hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân”, cô nói.

(tổng hợp)