Trung Quốc nỗ lực cứu hộ sau động đất

Nhiều lều trại được dựng tạm hỗ trợ người dân. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ thị dốc toàn lực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, trong khi Thủ tướng Lý Cường yêu cầu triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện và Bộ Quản lý tìnhtrạng khẩn cấp Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia từ cấp 4 lên cấp 3.

Động đất xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng. Số liệu thống kê đến sáng 23/10, động đất đã khiến 16 người thiệt mạng và 74 người bị thương.

Trong chỉ thị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, nhanh chóng điều trị cho người bị thương, bố trí nơi ở phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng, khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động địa chấn và tình hình thời tiết nhằm phòng ngừa các thảm họa thứ cấp.Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ quốc gia Trung Quốc điều động tổng cộng 350 nhân viên cứu hộ cùng 83 phương tiện tới khu vực xảy ra động đất.

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp phối hợp phân bổ 50 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng, trong khi Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia dành thêm 30 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để giúp khôi phục cơ sở hạ tầng và các tiện ích công cộng bị hư hại.