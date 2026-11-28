Thành viên phi hành đoàn tàu Thần Châu-24, phi hành gia người Pakistan Muhammad Zeeshan Ali. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau khi đặt chân lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc cùng các đồng nghiệp trong sứ mệnh Thần Châu-24, phi hành gia người Pakistan Muhammad Zeeshan Ali bắt đầu thưởng thức những bữa ăn được các chuyên gia thực phẩm vũ trụ Trung Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), để đáp ứng sở thích ăn uống và các yêu cầu về thực phẩm Halal của Ali, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phi hành gia Trung Quốc đã xây dựng một kế hoạch ăn uống riêng biệt, nhằm hỗ trợ dinh dưỡng xuyên văn hóa trong môi trường quỹ đạo.

Trước khi tham gia sứ mệnh Thần Châu-24, Ali - công dân Pakistan đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái Đất - cùng một phi hành gia đồng hương là Khurram Daud đã trải qua khoảng 7 tháng huấn luyện bay vào vũ trụ cường độ cao tại một trung tâm ở Bắc Kinh.

CCTV đưa tin nhóm nghiên cứu thực phẩm đã tìm hiểu sâu về văn hóa ẩm thực Pakistan, các quy định về thực phẩm Halal, phong tục tập quán cũng như các tiêu chuẩn dinh dưỡng tại quốc gia này.

Dựa trên nguồn thực phẩm vũ trụ sẵn có, các nhà nghiên cứu đã chọn lọc và điều chỉnh công thức để tạo ra danh mục hơn 100 loại thực phẩm dành riêng cho các phi hành gia người Pakistan. Họ cũng phát triển 7 món ăn vũ trụ mang phong cách Pakistan, bao gồm món bò hầm Nihari và món cừu hầm Korma.

Chuyên gia nghiên cứu thực phẩm vũ trụ tại trung tâm Chen Junli cho biết bên cạnh việc đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất theo tiêu chuẩn, họ đã thiết kế các thực đơn phù hợp cho những bữa ăn đầu tiên của phi hành gia người Pakistan khi mới lên quỹ đạo - thời điểm cơ thể cần những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa - đồng thời thực hiện các điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhu cầu cá nhân. Xét đến sở thích của họ đối với các loại gia vị như nghệ..., các chuyên gia tại trung tâm đã phát triển những món ăn như đậu gà nấu cà ri và gà sốt bơ, phù hợp với đặc điểm ẩm thực địa phương của họ. Toàn bộ dây chuyền sản xuất đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Halal. Các món ăn đã trải qua nhiều lần thử nghiệm hương vị và tinh chỉnh công thức, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ hai phi hành gia người Pakistan trong quá trình thử nghiệm.

Trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển, bà Chen cùng các đồng nghiệp đã tiếp nhận những góp ý về chế độ ăn uống từ Ali và Daud, từ đó thực hiện các điều chỉnh cá nhân hóa cho từng công thức món ăn.

Theo bà Chen, một chi tiết thú vị là trong thiết kế thực đơn ban đầu, họ dự định cung cấp món trà sữa tẩm gia vị vốn rất phổ biến tại quê hương họ. Tuy nhiên, sau khi đến Trung Quốc, họ đã thử trà Trung Quốc và cảm thấy rất thích trà đen Trung Quốc. Họ cũng đặc biệt yêu thích cơm của Trung Quốc, nên đã đề nghị bổ sung thêm cơm và trà Trung Quốc vào thực đơn.

Bà Chen cho biết sứ mệnh Thần Châu - 24 đánh dấu lần đầu tiên các kế hoạch dinh dưỡng do đội ngũ nghiên cứu thực phẩm vũ trụ Trung Quốc xây dựng được đưa vào ứng dụng thực tế. Từ khâu khảo sát sơ bộ, lựa chọn nguyên liệu, phát triển thực phẩm, thiết kế thực đơn cho đến việc xác định phương thức ăn uống trên quỹ đạo, họ đã hình thành một quy trình và mô hình làm việc chuẩn hóa. Những quy trình này có thể được tái sử dụng để cung cấp sự hỗ trợ đồng bộ cho các chương trình hợp tác quốc tế trong tương lai trên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge, chia sẻ rằng khi các chương trình hợp tác quốc tế trên trạm vũ trụ Trung Quốc mở rộng trong những năm tới, dự kiến ​​sẽ có thêm phi hành gia từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia vào các sứ mệnh chung. Ông nhận định điều này sẽ đặt ra những thách thức lớn hơn cho các nhà nghiên cứu thực phẩm vũ trụ Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng là một bước tiến vô cùng tích cực.