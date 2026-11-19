Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kremlin.ru

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng những người đồng cấp từ Mỹ và Nga là Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã nhất trí về một "tuyên bố hướng tới hòa bình" trong cuộc gặp ba bên đầu tiên của họ trong ngày 19/11.

Văn kiện này đã được hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc và Điện Kremlin công bố.

Theo các hãng thông tấn nhà nước Xinhua và TASS, "Tuyên bố của Nguyên thủ Trung Quốc, Nga và Mỹ hướng tới hòa bình" nêu rõ lập trường của 3 quốc gia về tình hình quốc tế cũng như cam kết của họ trong việc duy trì sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

"Ba nguyên thủ quốc gia đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế hiện nay và cam kết duy trì sự ổn định chiến lược cũng như an ninh quốc tế", tài liệu cho biết.

Với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải cách Liên Hợp Quốc để tổ chức này có thể ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu, đồng thời phù hợp với sứ mệnh cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tài liệu này viết.

Theo tài liệu, 3 quốc gia dự định tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế vì lợi ích của tất cả các quốc gia, và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các dòng chảy năng lượng ổn định.

Đặc biệt, các nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có người thắng cuộc và tuyệt đối không bao giờ được phép xảy ra. "Ba quốc gia sẽ tiến hành đối thoại về việc giảm thiểu các rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân", tài liệu nêu rõ.

Minh Đức (Theo Xinhua, TASS, Al-Monitor)