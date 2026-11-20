Trung Quốc, Nga, Mỹ duy trì phối hợp sau cuộc gặp thượng đỉnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 19/11 khẳng định Trung Quốc, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp ở cấp độ làm việc nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa nguyên thủ ba nước bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-quoc-nga-my-duy-tri-phoi-hop-sau-cuoc-gap-thuong-dinh-246261120093707373.htm