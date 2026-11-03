Trung Quốc nêu 4 định hướng phát triển Internet lấy con người làm trung tâm

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Ô Trấn thuộc Hội nghị Internet thế giới 2026 ở tỉnh Chiết Giang, Thủ tướng Lý Cường nhắc lại tầm nhìn xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trên không gian mạng do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tại hội nghị năm 2015, hướng tới giải quyết các vấn đề phát triển và quản trị Internet.

Thủ tướng Lý Cường nêu một số đề xuất thúc đẩy Internet mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân loại. Về xu hướng phát triển, ông cho rằng Internet đang trải qua quá trình chuyển đổi theo hướng thông minh với những thay đổi mang tính hệ thống. Sự tích hợp nhanh chóng của Internet và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là vấn đề hạ tầng hay những phương thức sinh hoạt mới mà còn thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp, mở rộng khả năng sáng tạo và tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Về định hướng phát triển, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh cần đề cao các giá trị hướng đến con người, coi thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân là mục tiêu cuối cùng. Công nghệ Internet cần giúp nâng cao năng lực, mở rộng lựa chọn và phát huy giá trị con người, đồng thời không làm gia tăng khoảng cách phát triển.

Theo đó, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng cần xử lý tốt mối quan hệ giữa con người và máy móc, duy trì vai trò dẫn dắt của con người và đưa máy móc trở thành công cụ đáng tin cậy.

Ông cũng đề nghị chú trọng đạo đức trong phát triển các mô hình thuật toán, lấy những giá trị chung của nhân loại làm nền tảng cho sự phát triển công nghệ mới; kiểm soát rủi ro an ninh trong quá trình tích hợp công nghệ số với thế giới vật lý, thông qua công nghệ dễ kiểm soát hơn, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn và hợp tác toàn diện hơn.

Bên cạnh đó, cần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ số, bảo đảm mọi thành viên trong xã hội đều được hưởng thành quả tiến bộ công nghệ.

Về hợp tác quốc tế, Thủ tướng Lý Cường kêu gọi cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trên không gian mạng. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ mở cửa thực hiện đổi mới, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và chia sẻ tri thức, đồng thời hợp tác với các nước khác để xây dựng một hệ sinh thái số đổi mới, mở, bao trùm và sôi động.

Hội nghị Internet thế giới 2026 diễn ra từ ngày 2–5/11 tại Ô Trấn. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khoảng 1.800 đại biểu tham dự lễ khai mạc, gồm quan chức chính phủ nhiều nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, đại diện các công ty Internet toàn cầu cùng các chuyên gia và học giả. Trong khuôn khổ hội nghị còn có các hoạt động giới thiệu và trải nghiệm ứng dụng AI trong sản xuất, dịch vụ và đời sống thường nhật.