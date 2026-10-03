Trung Quốc né FIFA ASEAN Cup, rồi thua 0-5 trên sân nhà

Trung Quốc dự FIFA ASEAN Cup cũng dễ thảm bại.

Thay vào đó, Trung Quốc tổ chức một giải giao hữu 5 đội trên sân nhà với Palestine, New Zealand, Turkmenistan và Tajikistan... Khi nhìn vào những gì đang diễn ra tại FIFA ASEAN Cup, quyết định ấy càng trở nên dễ hiểu.

Một giải đấu có “mác FIFA” nhưng chất lượng vẫn là dấu hỏi

FIFA ASEAN Cup được FIFA giới thiệu như một sân chơi mới nhằm tạo thêm các trận đấu quốc tế có ý nghĩa cho bóng đá Đông Nam Á và các khách mời. Giải năm 2026 có 14 đội, chia thành hai hạng đấu, trong đó Indonesia đăng cai Division 1.

Trên giấy tờ, đây rõ ràng là một giải đấu đáng chú ý. Nhưng thực tế sân cỏ lại đặt ra không ít câu hỏi: Đây là giải FIFA hay là "giải bình thường".

Những tỷ số như 9-2 hay 6-0, nếu xuất hiện trong một giải đấu được quảng bá với tham vọng nâng tầm bóng đá khu vực, chắc chắn khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi về chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh. Một đội yếu có thể thua, nhưng những thất bại với cách biệt quá lớn sẽ khiến người ta phải nghi ngờ vào sự liêm chính của giải.

Chẳng hạn, Bangladesh có thể bị đánh giá thấp hơn các đối thủ mạnh, nhưng một trận thua 2-9 với hai bàn thủng lưới ở thời gian bù giờ kéo dài vẫn là kết quả bất thường. Singapore tại ASEAN Cup vừa qua đã cầm hòa Việt Nam, đánh bại Thái Lan, nên thất bại 0-6 trước Malaysia cũng tạo ra nhiều dấu hỏi.

Cả hai trận với tỷ số bất thường đều diễn ra trong cùng thời điểm, cùng bối cảnh và tác động lẫn nhau. Phần chung người hâm mộ đều nhận ra kết quả đó không phải từ vấn đề chuyên môn mà từ những “vấn đề khó nói rõ”.

Và đây chính là điểm khiến quyết định bỏ dự FIFA ASEAN Cup của Trung Quốc trở nên đáng suy ngẫm. Họ muốn tránh xa “vấn đề khó nói rõ” thường xuất hiện ở môi trường bóng đá Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup đang mất khách nghiêm trọng.

Người tính không bằng trời tính

Bóng đá Trung Quốc vừa trải qua một cuộc thanh lọc rất sâu liên quan đến tham nhũng và dàn xếp trận đấu. Cựu HLV đội tuyển quốc gia Li Tie bị tuyên án 20 năm tù vào tháng 12/2024 vì các tội danh liên quan đến nhận và đưa hối lộ; vụ án của ông nằm trong chiến dịch chống tham nhũng rộng hơn của bóng đá Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan cũng nhận án tù chung thân vì tội nhận hối lộ. Năm 2026, Li Tie và Chen Xuyuan nằm trong số 73 người bị bóng đá Trung Quốc cấm hoạt động suốt đời.

Từ đó tới nay, bóng đá Trung Quốc cố gắng xây dựng lại niềm tin bằng thông điệp chống tham nhũng và tăng cường kỷ luật. Vì vậy, Trung Quốc chủ động hất tay, quay lưng với một giải mà họ lường trước có “vấn đề khó nói rõ”.

Thay vào đó, lựa chọn một giải giao hữu có những đối thủ mạnh, rõ ràng về mục tiêu chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Một giải đấu như vậy còn giá trị hơn một giải có mác FIFA nhưng đầy rẫy “vấn đề khó nói rõ”.

Trung Quốc còn phải tính đến sức ép dư luận trong nước. Nếu tham dự một giải đấu mà đội chủ nhà được hưởng những lợi thế nhất định, họ có thể bị đặt vào tình thế khó xử. Nếu giành chức vô địch, thành tích có thể bị soi xét về giá trị. Nếu thất bại, đội tuyển Trung Quốc lại phải chịu thêm chỉ trích.

Và cũng có khi Trung Quốc lường trước việc có thể thua một đội Đông Nam Á (từng thua Indonesia 0-1 tại vòng loại World Cup 2026) nên họ ngại không dự FIFA ASEAN Cup.

Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, các đội khách mời thi đấu tại giải Trùng Khánh cũng không đá theo kế hoạch của Trung Quốc. Chẳng những vậy, Trung Quốc sau khi thua New Zealand 0-3 lại vừa để thua Palestine 0-5. Với hai trận thua đậm như vậy, nhiều CĐV Trung Quốc tin do "những vấn đề khó nói" tái hiện.

Nhưng dù sao, thua giao hữu một đội Tây Á vẫn đỡ ê mặt hơn thua một đội Đông Nam Á ở một giải đấu có mác FIFA.