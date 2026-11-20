Kết thúc hội nghị ngày 19/11, ba nhà lãnh đạo thống nhất thông qua Tuyên bố chung gồm 4 điểm: cam kết cải cách Liên hợp quốc nhằm nâng cao hiệu quả duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tăng cường sản xuất, cung ứng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và bảo đảm dòng chảy năng lượng ổn định; tôn trọng chủ quyền quốc gia, quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và không để ICC lạm dụng thẩm quyền, đồng thời khẳng định chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng, nhất trí thúc đẩy đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp diễn ra tích cực, mang tính xây dựng và đạt kết quả tốt. Ông nhấn mạnh đối thoại, hợp tác là con đường quan trọng để các nước cùng thúc đẩy chung sống hòa bình và duy trì ổn định chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là cuộc gặp mang tính lịch sử và đánh giá cao kết quả trao đổi. Ông cho biết các bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, dù thừa nhận việc đạt được một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân sẽ không dễ dàng.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí thoải mái, thân mật và cởi mở. Ông cho rằng cuộc gặp là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với hoạt động ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh ngay cả những thỏa thuận chưa được thực hiện đầy đủ vẫn có giá trị hơn việc không đạt được thỏa thuận nào. Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng ba bên tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.

Giới quan sát nhận định tuyên bố chung thể hiện sự đồng thuận bước đầu giữa ba cường quốc về một số vấn đề quốc tế, song chưa tạo ra đột phá cụ thể đối với các điểm nóng hay tiến trình kiểm soát vũ khí. Dù vậy, việc lãnh đạo ba nước trực tiếp gặp gỡ và nhất trí duy trì đối thoại được xem là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế còn nhiều bất ổn.