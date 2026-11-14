Trung Quốc - Mỹ tìm kiếm hướng hợp tác trong lĩnh vực AI

Phát biểu tại cuộc gặp các đại diện Mỹ tham dự Đối thoại Chính trị Trung Quốc – Mỹ năm 2026 ở Bắc Kinh ngày 13/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hai nước cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác, trong đó có khoa học – công nghệ và AI. Ông kêu gọi hai bên chuyển những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước thành chính sách và hành động cụ thể, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại, nhìn nhận quan hệ song phương một cách khách quan, đồng thời phản đối xu hướng chính trị hóa và mở rộng quá mức khái niệm an ninh trong hợp tác giữa hai nước.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 10/11 cho biết Washington và Bắc Kinh đang thúc đẩy đối thoại song phương về AI tiên tiến nhằm ứng phó các rủi ro chung và hạn chế những hiểu lầm có thể phát sinh. Theo ông, hai bên dự kiến trao đổi kinh nghiệm đánh giá, thử nghiệm các mô hình AI trước khi đưa vào sử dụng, bảo đảm con người giữ vai trò kiểm soát, đồng thời thiết lập kênh liên lạc trực tiếp để thông báo cho nhau về những sự cố nghiêm trọng liên quan đến công nghệ này. Tuy nhiên, ông Bessent lưu ý việc hợp tác quản lý rủi ro không làm mất đi những khác biệt giữa hai nước, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn cạnh tranh nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Trước đó, tại cuộc gặp hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí thúc đẩy đối thoại về AI và thiết lập kênh trao đổi thông tin khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng hai nước cần chuyển những nhận thức chung về xây dựng quan hệ ổn định, mang tính xây dựng thành các chính sách và hành động cụ thể. Theo ông, việc tôn trọng khác biệt, tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực cùng có lợi và thúc đẩy giao lưu nhân dân sẽ góp phần củng cố quan hệ Trung -Mỹ, đồng thời đóng góp vào hòa bình và ổn định thế giới.