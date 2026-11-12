Trung Quốc - Mỹ thảo luận về tiếp xúc cấp cao và ổn định quan hệ

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo Tân Hoa xã, hai bên đã trao đổi về quan hệ Trung - Mỹ và các hoạt động tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước. Cuộc điện đàm được đánh giá là tích cực và mang tính xây dựng.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị đánh giá chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9 của Chủ tịch Tập Cận Bình đã diễn ra thành công, với những đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước góp phần định hướng phát triển quan hệ song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đà ổn định hiện nay trong quan hệ hai nước không dễ đạt được và phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh duy trì chính sách nhất quán đối với Washington, sẵn sàng tăng cường trao đổi, hợp tác và giải quyết thỏa đáng các bất đồng, trong đó có những vấn đề nhạy cảm. Ông cũng đề nghị hai bên hỗ trợ nhau tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2026, đồng thời cụ thể hóa các cam kết xây dựng quan hệ ổn định chiến lược bằng những kết quả thiết thực.

Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên mạng xã hội X cho biết hai nhà ngoại giao hàng đầu đã thảo luận về chuyến đi của Tổng thống Trump tới Trung Quốc dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tuần tới và chuyến thăm Florida (Mỹ) của Chủ tịch Tập Cận Bình để dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng tới.

Theo thông báo, hai bộ trưởng nhắc lại cam kết của lãnh đạo hai nước về xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên nhất trí về tầm quan trọng của các cuộc trao đổi thực chất ở cấp nguyên thủ nhằm thúc đẩy những mục tiêu như hòa bình và phi hạt nhân hóa, kể cả trong khuôn khổ một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Nga nếu được tổ chức. Tuy nhiên, thông cáo của Trung Quốc về cuộc điện đàm không đề cập vấn đề phi hạt nhân hóa hay khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga.

Liên quan khả năng tổ chức cuộc gặp này, Ngoại trưởng Rubio ngày 10/11 cho biết các bên đang xúc tiến thu xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Cấp cao APEC. Trước đó, ngày 8/11, Tổng thống Trump cho biết ông cho rằng sẽ gặp hai nhà lãnh đạo tại Thâm Quyến để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Iran và phi hạt nhân hóa.

Hồi tháng 10, Tổng thống Trump bày tỏ sẵn sàng đàm phán kiểm soát vũ khí với Trung Quốc và Nga, tập trung vào vũ khí hạt nhân. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ba bên đều thừa nhận khả năng tổ chức cuộc gặp, song chưa thống nhất cụ thể về cuộc gặp cũng như chương trình nghị sự. Cùng thời gian đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết quy mô năng lực hạt nhân của ba bên không tương đồng, đồng thời cho rằng việc tham gia đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân ba bên chưa phù hợp ở giai đoạn hiện nay.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau hai lần trong năm nay. Các cuộc gặp dường như đã góp phần ổn định quan hệ, song chưa giúp thu hẹp đáng kể những bất đồng giữa hai nước. Tại Washington hồi tháng 9, hai nhà lãnh đạo nhất trí gia hạn 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại vốn dự kiến hết hiệu lực vào tháng 11. Tuy nhiên, các bất đồng về thuế quan, việc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ, xuất khẩu đất hiếm và các biện pháp hạn chế công nghệ vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 10/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên sẽ thúc đẩy một cơ chế đối thoại mới về trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, ông lưu ý hai nước cần nhìn nhận thực tế những khác biệt trong quá trình tìm cách kiểm soát rủi ro của công nghệ này, đồng thời cạnh tranh giành vị thế dẫn đầu về AI.