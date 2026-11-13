Trung Quốc - Mỹ duy trì trao đổi về giảm thuế, thương mại và đầu tư

Cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông nhận định khuôn khổ thỏa thuận giảm thuế đối ứng, theo đó mỗi bên áp dụng mức thuế thấp hơn đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ phía còn lại, sẽ góp phần ổn định và mở rộng thương mại song phương. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước đều đặt nhiều kỳ vọng vào thỏa thuận này.

Ông Hà Á Đông bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cùng nỗ lực, sớm đưa thỏa thuận vào thực hiện và phát huy hiệu quả, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản giữa hai nước.

Liên quan các cuộc tham vấn kinh tế - thương mại, người phát ngôn cho biết Trung Quốc và Mỹ đang duy trì trao đổi chặt chẽ về những vấn đề quan tâm của mỗi bên, trong đó có thương mại và đầu tư. Những tiến triển cụ thể sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Theo ông Hà Á Đông, kể từ tháng 5/2025, hai nước đã tiến hành 8 vòng tham vấn kinh tế - thương mại và phía Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ các nhận thức chung đạt được trong những vòng tham vấn trước đó. Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ cơ chế tham vấn, xử lý thỏa đáng bất đồng và thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển ổn định.

Trong khuôn khổ thỏa thuận giảm thuế đã đạt được, mỗi bên dự kiến giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nước còn lại sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước. Hơn 90% sản phẩm thuộc diện này sẽ được miễn các mức thuế bổ sung mà hai bên áp đặt lên nhau và được hưởng mức thuế tối huệ quốc.

Những trao đổi trên cho thấy hai bên tiếp tục duy trì các kênh đối thoại nhằm kiểm soát bất đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư song phương.