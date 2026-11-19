Trung Quốc, Mỹ đề cao hợp tác khu vực tại thượng đỉnh APEC 2026
Sáng 19/11, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã khai mạc tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện 21 nền kinh tế thành viên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị, trong đó nhấn mạnh vai trò của hợp tác trong thúc đẩy tăng trưởng và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-quoc-my-de-cao-hop-tac-khu-vuc-tai-thuong-dinh-apec-2026-246261119112802328.htm