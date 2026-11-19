Phát biểu tại phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy phát triển toàn cầu, với tiềm lực sản xuất, công nghệ và logistics ngày càng được củng cố.