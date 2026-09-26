Trung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI) để trao đổi quan điểm về rủi ro và lợi ích của công nghệ này, cùng với một thỏa thuận cắt giảm thuế quan song phương trị giá 30 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước ghi nhận nỗ lực của các nhóm đàm phán kinh tế, đồng thời thông qua một số bước đi, trong đó có việc thành lập một hội đồng thương mại, thỏa thuận cắt giảm thuế quan, và gia hạn các kết quả đạt được từ vòng đàm phán trước đó tại Kuala Lumpur.

Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn vào ngày 10/11, nhằm có thêm thời gian hướng tới một thỏa thuận thương mại lớn hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố thông tin này vào ngày 23/9.

Về lĩnh vực AI, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại để thảo luận về rủi ro và lợi ích của công nghệ này, với vòng thảo luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11, đồng thời thiết lập một kênh liên lạc cho các sự cố liên quan tới AI.

Nhà Trắng xác nhận đây là một "kênh liên lạc song phương" về AI, và truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng xác nhận thông tin này trong báo cáo về kết quả hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Mỹ công bố ngày 26/9.

Hai bên cũng nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Nhà Trắng cũng công bố một số thỏa thuận khác từ chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó có việc Trung Quốc đồng ý nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than từ Mỹ trong các năm 2027 và 2028./.