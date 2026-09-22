Trung Quốc, Mỹ chuẩn bị cuộc gặp cấp cao, kỳ vọng thúc đẩy hợp tác

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Phó Thông trả lời phỏng vấn CGTN. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) ngày 21-9, ông Phó Thông cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ từ ngày 23 đến 25-9, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương. Theo ông, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về quan hệ Trung Quốc - Mỹ cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình và phát triển.

Ông Phó Thông nhận định Trung Quốc và Mỹ, với vị thế là hai nền kinh tế lớn và là hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác, trong đó có chống khủng bố và ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự phối hợp giữa hai nước có thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Đại diện Trung Quốc cũng thừa nhận giữa Bắc Kinh và Washington vẫn tồn tại những khác biệt, trong đó có vấn đề thương mại song phương và một số điểm nóng quốc tế. Tuy nhiên, ông cho rằng việc hai nước duy trì đối thoại và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác sẽ có ý nghĩa đối với quan hệ song phương cũng như ổn định quốc tế.

Trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn về các vấn đề kinh tế và thương mại tại New York, Mỹ ngày 20-9.

Theo Tân Hoa xã, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Trưởng đoàn Trung Quốc, đã đàm phán với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại cùng quan tâm và việc thực hiện những thỏa thuận đạt được trong các vòng đàm phán trước đó. Các cuộc tham vấn được tiến hành trên cơ sở những đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, với các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Hai bên đồng thời tiến hành đối thoại về các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

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