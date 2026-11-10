Trung Quốc muốn dùng nhân dân tệ định giá rủi ro vận tải biển

Theo các hướng dẫn được bảy cơ quan chính phủ Trung Quốc ban hành vừa qua, nước này sẽ tăng cường năng lực thẩm định, định giá rủi ro hàng hải trong nước và mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với những mặt hàng xuất nhập khẩu thiết yếu.

Nỗ lực trên diễn ra khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Nga, cùng những gián đoạn trong thương mại hàng hóa và vận tải biển do xung đột gây ra, cho thấy vai trò chiến lược ngày càng lớn của bảo hiểm hàng hải. Đây vốn là lĩnh vực vẫn chịu sự chi phối đáng kể của các công ty bảo hiểm phương Tây, đặc biệt là những doanh nghiệp có trụ sở tại London.

Bắc Kinh ban hành các hướng dẫn nhằm củng cố lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu và tình trạng gián đoạn thương mại làm nổi bật tầm quan trọng của ngành này. Ảnh: SCMP.

Theo kế hoạch, Trung Quốc khuyến khích sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán phí bảo hiểm và chi trả bồi thường, kể cả trong các hoạt động ở nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc. Các ngân hàng cũng được khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những giao dịch xuyên biên giới bằng đồng tiền này.

Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm Trung Quốc được khuyến khích tự đảm nhận phần lớn hơn trách nhiệm bảo hiểm trong nước, thay vì chuyển nhiều rủi ro sang các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, nước này muốn phát triển thị trường tái bảo hiểm để giúp các công ty trong nước chia sẻ rủi ro và có thêm nguồn lực tài chính khi phải chi trả những khoản bồi thường lớn.

Một trọng tâm khác là mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với các mặt hàng quan trọng trong chuỗi cung ứng. Danh mục được đề cập bao gồm năng lượng, khoáng sản, ngũ cốc và các sản phẩm công nghiệp như thiết bị điện tử, thiết bị cao cấp, xe điện, pin lithium và pin năng lượng mặt trời.

Các hướng dẫn cũng đề xuất xây dựng hệ thống hợp đồng bảo hiểm hàng hải tiêu chuẩn bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, Trung Quốc muốn thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong ngành nhằm cải thiện khả năng đánh giá và tự định giá rủi ro hàng hải, giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức nước ngoài.

Ngoài thị trường trong nước, Bắc Kinh còn đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới dịch vụ bảo hiểm hàng hải ở nước ngoài. Các doanh nghiệp bảo hiểm được khuyến khích thiết lập quan hệ đối tác với những nhà cung cấp dịch vụ hàng hải quốc tế, cũng như các công ty vận tải biển và khai thác cảng của Trung Quốc.

Thông qua những biện pháp này, Trung Quốc muốn từng bước xây dựng năng lực bảo hiểm hàng hải độc lập hơn, từ khâu đánh giá rủi ro, cung cấp bảo hiểm đến thanh toán và giải quyết bồi thường. Việc mở rộng sử dụng nhân dân tệ trong lĩnh vực này cũng nằm trong nỗ lực thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng tiền Trung Quốc, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào các hệ thống tài chính và dịch vụ bảo hiểm do phương Tây kiểm soát.