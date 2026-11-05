Trung Quốc mua khí đốt Nga với giá thấp nhất từ trước đến nay

Trung Quốc đạt được mức chiết khấu khổng lồ đối với khí đốt của Nga. (Ảnh minh họa)

Theo The Moscow Times, mức chiết khấu sâu phản ánh vị thế đàm phán suy yếu của Moscow trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây và Liên minh châu Âu (EU) giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga. Trung Quốc trở thành thị trường quan trọng giúp Nga duy trì nguồn thu năng lượng.

Theo ước tính của Trung tâm Nga - Á-Âu thuộc Carnegie, Trung Quốc thậm chí trả cho Turkmenistan cao hơn tới 60 USD/1.000 m³ so với giá mua khí đốt Nga. Đàm phán về đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) cũng đình trệ do bất đồng về giá.

Ông Sergei Vakulenko, chuyên gia cấp cao tại Carnegie, nhận định việc Nga mất thị trường châu Âu khiến Gazprom dư thừa nguồn khí đốt tại bán đảo Yamal ở Siberia, qua đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong đàm phán. Dù căng thẳng Mỹ - Trung và bất ổn Trung Đông có thể thúc đẩy Trung Quốc chuyển từ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang khí đốt qua đường ống, lợi thế này chưa đủ để cải thiện đáng kể vị thế của Moscow. Nga kỳ vọng thu hẹp mức chiết khấu trong những năm tới.

Thỏa thuận này không chỉ là một hợp đồng kinh tế thuần túy mà còn tái định hình cán cân địa chính trị. Lợi thế chi phí cho công nghiệp Trung Quốc: Nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga giúp các ngành công nghiệp nặng và sản xuất của Trung Quốc tối ưu hóa chi phí, tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều thách thức.

Mối quan hệ "đối tác không giới hạn" giữa Moscow và Bắc Kinh đang ngày càng dịch chuyển theo hướng bất đối xứng, nơi Trung Quốc nắm giữ quyền quyết định tối cao về kinh tế, còn Nga dần rơi vào trạng thái phụ thuộc một chiều.

Bên cạnh mảng khí đốt đường ống, sự dịch chuyển của dòng vốn và dầu thô đường biển (Urals) sang châu Á cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Nh.Thạch