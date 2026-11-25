Dịch vụ “đồng hành trên chuyến bay” được quảng bá như một lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt, nhưng đằng sau cơ hội đi nhiều nơi là những yêu cầu khắt khe về ngoại ngữ, visa, kỹ năng xử lý tình huống và trách nhiệm pháp lý.

Một số người trẻ Trung Quốc đang rời bỏ công việc văn phòng truyền thống để trở thành những người đồng hành có trả phí trên các chuyến bay quốc tế. Công việc không đơn thuần là cùng khách di chuyển từ điểm này đến điểm khác, mà còn bao gồm hỗ trợ hành khách trong các thủ tục tại sân bay, chăm sóc trên chuyến bay và giải quyết các nhu cầu đặc biệt khi di chuyển qua biên giới.

Theo South China Morning Post (SCMP), mùa thu năm nay, nhiều bài đăng tìm khách hàng cho dịch vụ “người đồng hành trên chuyến bay quốc tế” đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Một phụ nữ sử dụng tài khoản “Spicy K” cho biết cô dự định tận dụng khả năng tiếng Anh lưu loát và kinh nghiệm du lịch một mình để phát triển dịch vụ. Các công việc cô nhận bao gồm hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục hải quan, vận chuyển thú cưng và vận chuyển hàng hóa.

Trước đó, một số blogger hướng nghiệp tại Trung Quốc cũng giới thiệu công việc này như một lựa chọn nghề nghiệp đặc thù dành cho những người yêu thích du lịch, trong đó có sinh viên quốc tế.

Không chỉ hoạt động dưới hình thức cá nhân, một số tài khoản mạng xã hội còn quảng bá dịch vụ theo quy trình và tiêu chuẩn nhân sự cụ thể. Tài khoản “Wall Street Engine”, có hơn 15.000 người theo dõi, giới thiệu dịch vụ đồng hành theo phong cách “quản gia” dành cho khách Trung Quốc đến Anh. Mức phí được quảng cáo là 150 bảng Anh (khoảng 200 USD) mỗi giờ, cộng thêm 450 bảng Anh phí dịch vụ. Nhân viên được yêu cầu là nam giới từ 35 tuổi trở lên, đã sinh sống tại Anh ít nhất 3 năm và mặc vest kiểu Anh trong suốt chuyến đi.

Trung Quốc: Dịch vụ “đồng hành trên chuyến bay” được quảng bá như một lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt.

Nhu cầu từ những chuyến đi đặc biệt

Tháng 10 vừa qua, báo Yangtse Evening Post của Trung Quốc đưa tin về Liu, người đã làm nghề đồng hành trên các chuyến bay trong khoảng 5 năm. Là người đam mê du lịch, từng đến hàng chục quốc gia, Liu chuyển sang làm công việc này toàn thời gian sau khi kết nối với các công ty dịch vụ xuyên biên giới.

Anh tính phí từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ cho mỗi chuyến đi, bao gồm vé máy bay khứ hồi, ăn uống và chỗ ở. Khách hàng của Liu có độ tuổi đa dạng, từ trẻ em 3 tuổi đến người cao tuổi trên 80 tuổi.

Theo Liu, nhiều người sống ở nước ngoài muốn đưa cha mẹ già hoặc con cái ở Trung Quốc sang thăm trong các kỳ nghỉ, nhưng không yên tâm để họ tự đi máy bay. Vì vậy, người đồng hành sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe của khách trước chuyến đi, chuẩn bị giấy tờ xuất nhập cảnh và chăm sóc họ trong suốt hành trình.

Dịch vụ cũng được mở rộng để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt. Liu từng vận chuyển một con búp bê ngủ của bé gái bị bỏ quên khi gia đình chuyển đến Mỹ. Đội ngũ của anh còn có những người chuyên vận chuyển thú cưng, từng hộ tống một chú chó có giá trị khoảng 200.000 nhân dân tệ (30.000 USD).

Một người đồng hành khác, họ Wang, đến từ Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc, chuyên vận chuyển trực tiếp các mặt hàng kinh doanh cần giao gấp như hợp đồng và mẫu vật triển lãm thương mại. Dịch vụ này được lựa chọn khi khách hàng cần hàng hóa đến nơi nhanh hơn so với phương thức chuyển phát thông thường.

Những trường hợp trên cho thấy dịch vụ đồng hành trên chuyến bay không chỉ hướng đến việc hỗ trợ hành khách, mà còn đáp ứng các nhu cầu vận chuyển đặc thù trong bối cảnh giao lưu, đi lại và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Không phải nghề dành cho người chỉ thích du lịch

Dù được quảng bá như một công việc cho phép vừa kiếm tiền vừa khám phá thế giới, những người trong ngành cho rằng nghề đồng hành trên chuyến bay có rào cản gia nhập không nhỏ.

Người làm nghề cần đáp ứng các yêu cầu về thị thực tại nhiều điểm đến, có khả năng ngoại ngữ và dịch thuật, đồng thời hiểu sâu về quy trình tại các sân bay quốc tế. Việc liên tục di chuyển giữa các quốc gia cũng đòi hỏi khả năng tổ chức hành trình, xử lý các tình huống phát sinh và phối hợp với khách hàng.

Liu cảnh báo về những rủi ro pháp lý khi vận chuyển hàng hóa hoặc đồ vật của người khác. Người đồng hành phải kiểm tra kỹ hành lý và hàng hóa để tránh mang theo các vật phẩm bị cấm, vì những sai sót có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Công việc còn gây áp lực lên sức khỏe do lịch bay dày đặc, tình trạng lệch múi giờ và thời gian ngồi lâu. Riêng năm ngoái, Liu đã tích lũy hơn 1.000 giờ bay.

Một số ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc cũng cảnh báo rằng công việc này đòi hỏi phải xử lý liên tục những tình huống bất ngờ, không phù hợp với những người chỉ muốn tận dụng cơ hội để đi du lịch miễn phí. Việc đáp ứng các điều kiện thị thực cũng là một trở ngại không nhỏ.

Từ một lựa chọn nghề nghiệp được quảng bá trên mạng xã hội, dịch vụ đồng hành trên chuyến bay đang mở ra một hình thức cung cấp dịch vụ cá nhân hóa trong lĩnh vực du lịch quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội kiếm tiền từ những chuyến đi xuyên biên giới không đồng nghĩa với một công việc nhàn nhã. Để biến hành trình thành nghề nghiệp, người làm cần nhiều hơn sở thích du lịch: kinh nghiệm, kỹ năng, sự chuẩn bị và trách nhiệm với những người, vật phẩm họ đồng hành.