Trung Quốc mở thêm “sân chơi” cho UAV tàng hình, chiến hạm 40.000 tấn lần đầu thử nghiệm

Truyền thông nhà nước cho biết một chiếc GJ-21 đã cất cánh và hạ cánh từ tàu tấn công đổ bộ Type-076 đầu tiên của Trung Quốc, tàu Tứ Xuyên. Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc đã thử nghiệm thành công việc cất cánh và hạ cánh của máy bay không người lái (UAV) tàng hình GJ-21 trên tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên trong tháng này, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Sáu. Đây được xem là bước tiến mới trong nỗ lực phát triển khả năng vận hành máy bay không người lái cánh cố định từ các chiến hạm cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, tàu Tứ Xuyên đã tiến hành nhiều đợt thử nghiệm trên biển liên tiếp vào cuối tháng 10.

“Máy bay không người lái tàng hình trinh sát - tấn công hoạt động trên tàu chiến đầu tiên của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), GJ-21, đã hoàn thành thành công chuyến cất cánh và hạ cánh đầu tiên trên tàu đổ bộ tấn công Tứ Xuyên”, Tân Hoa xã đưa tin.

Hãng thông tấn này cho biết thành công trên đánh dấu một bước đột phá khác trong quá trình phát triển tàu đổ bộ tấn công của Trung Quốc, đồng thời cho thấy Hải quân nước này đã có khả năng vận hành UAV tàng hình cánh cố định từ các nền tảng tác chiến trên biển cỡ lớn.

Tàu đổ bộ 40.000 tấn có thể vận hành UAV tàng hình

Tứ Xuyên là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công Type 076 do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo. Con tàu được hạ thủy vào tháng 12/2024.

Tàu được trang bị hệ thống máy phóng điện từ và thiết bị hãm đà khi hạ cánh, cho phép vận hành các phương tiện bay không người lái cánh cố định, trực thăng cùng nhiều loại phương tiện và trang thiết bị phục vụ tác chiến đổ bộ.

Theo Tân Hoa xã, kể từ chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, tàu Tứ Xuyên đã liên tục tiến hành nhiều hạng mục kiểm tra. Các thử nghiệm tập trung vào việc hoàn thiện thiết bị trên tàu và đánh giá độ ổn định trong quá trình vận hành tổng thể.

Với lượng giãn nước toàn tải hơn 40.000 tấn, Type 076 được đánh giá là một trong những phương tiện tác chiến trên biển đáng chú ý mà Trung Quốc có thể sử dụng trong các kịch bản quân sự liên quan đến Đài Loan.

Khả năng phóng và thu hồi UAV cánh cố định khiến con tàu được truyền thông gọi là “tàu sân bay không người lái” đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, đây là cách gọi nhằm nhấn mạnh cấu hình và khả năng vận hành máy bay không người lái của tàu, không đồng nghĩa Type 076 có đầy đủ năng lực như một tàu sân bay chuyên dụng.

UAV tàng hình GJ-21 có nguồn gốc từ dòng GJ-11

GJ-21 là biến thể hoạt động trên tàu chiến của UAV tấn công tàng hình GJ-11, còn được biết đến với tên gọi “Thanh Kiếm Sắc”. Mẫu UAV này lần đầu xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái.

Việc đưa GJ-21 lên tàu Tứ Xuyên cho thấy Trung Quốc đang tìm cách kết hợp UAV tàng hình với các chiến hạm cỡ lớn, mở rộng phương án triển khai phương tiện bay mà không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào các sân bay trên đất liền.

Hệ thống máy phóng điện từ trên Type 076 sử dụng công nghệ tương tự hệ thống được trang bị trên tàu sân bay Phúc Kiến, chiếc tàu sân bay thứ ba và hiện đại nhất của Trung Quốc. Phúc Kiến chính thức được đưa vào biên chế vào tháng 11 năm ngoái.

Trong đợt thử nghiệm trên biển hồi tháng 11 năm ngoái, các hạng mục liên quan đến hệ thống động lực và điện của tàu Tứ Xuyên cũng đã được kiểm tra.

Theo những thông tin từng được truyền thông Trung Quốc công bố, Type 076 còn được kỳ vọng có thể mang theo tiêm kích tàng hình J-35, máy bay cảnh báo sớm KJ-600 cùng nhiều loại trực thăng và phương tiện phục vụ tác chiến đổ bộ.

Nếu các khả năng này được phát triển và tích hợp thành công, Type 076 có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên biển, từ vận hành UAV tàng hình đến hỗ trợ các hoạt động đổ bộ và triển khai lực lượng. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa đủ để khẳng định toàn bộ những loại máy bay kể trên đã được thử nghiệm hoặc triển khai tác chiến trên con tàu.

Theo SCMP, Xinhua