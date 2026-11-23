Hàng chục robot hình người công nghiệp của UBTECH thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện tại một nhà máy thông minh ở Khu vực mới Qianwan, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Việc bổ sung 34 nhà máy thông minh tiêu biểu, nâng tổng số lên 49 cơ sở, cho thấy phạm vi ứng dụng AI trong sản xuất tại Trung Quốc đang ngày càng mở rộng. Đáng chú ý, chương trình không chỉ tập trung vào các ngành công nghệ và công nghiệp nặng mà còn lần đầu đưa doanh nghiệp dược phẩm, may mặc vào danh sách, mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.

MỞ RỘNG PHẠM VI ỨNG DỤNG AI TRONG SẢN XU

Trung Quốc đang tăng tốc chuyển đổi mô hình sản xuất công nghiệp thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ thông minh. Mới đây, nước này công bố danh sách 34 nhà máy thông minh tiêu biểu tại 20 địa phương cấp tỉnh, tiếp tục mở rộng chương trình phát triển các cơ sở sản xuất tiên tiến, hướng tới nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành của toàn ngành công nghiệp.

Danh sách do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cùng 5 cơ quan khác công bố mới đây có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn, trong đó có Xiaomi Auto, FAW-Volkswagen, Harbin Electric Machinery và Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như ô tô, thiết bị điện, đóng tàu và công nghiệp chế tạo.

Điểm đáng chú ý trong đợt lựa chọn lần này là sự xuất hiện lần đầu tiên của các doanh nghiệp dược phẩm và may mặc. Đây là dấu hiệu cho thấy chiến lược phát triển nhà máy thông minh của Trung Quốc đang vượt ra khỏi phạm vi những ngành công nghiệp có mức độ tự động hóa cao, từng bước thâm nhập vào các lĩnh vực sản xuất truyền thống và hàng tiêu dùng.

Sự mở rộng này có ý nghĩa quan trọng bởi dược phẩm và may mặc có đặc điểm sản xuất khác biệt so với các ngành công nghiệp nặng. Trong khi sản xuất ô tô hay thiết bị điện thường đòi hỏi dây chuyền tự động hóa quy mô lớn, các ngành hàng tiêu dùng phải xử lý nhiều chủng loại sản phẩm, yêu cầu kiểm soát chất lượng chặt chẽ và thường xuyên điều chỉnh theo nhu cầu thị trường.

Việc đưa AI vào những lĩnh vực này không chỉ nhằm thay thế các công đoạn thủ công mà còn hướng tới tối ưu hóa toàn bộ quy trình, từ dự báo nhu cầu, quản lý nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến kiểm soát chất lượng và phân phối sản phẩm.

Theo số liệu được công bố, các nhà máy thuộc đợt thứ hai của chương trình ghi nhận năng suất lao động bình quân tăng 34,4%, trong khi hiệu quả sản xuất tăng 19,3%. Đồng thời, những cơ sở này đã hỗ trợ gần 4.000 doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông minh.

Những kết quả trên cho thấy mô hình nhà máy thông minh không chỉ tạo ra lợi ích tại từng cơ sở sản xuất mà còn có khả năng thúc đẩy chuyển đổi công nghệ trong mạng lưới doanh nghiệp liên kết.

TỪ TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ ĐẾN TÍCH HỢP AI VÀ DỮ LIỆU CÔNG NGHIỆP

Một điểm đáng chú ý trong định hướng mới của Trung Quốc là sự thay đổi về cách tiếp cận đối với nhà máy thông minh. Nếu giai đoạn đầu tập trung chủ yếu vào tự động hóa máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, thì định hướng hiện nay nhấn mạnh khả năng kết nối AI với dữ liệu công nghiệp, quản trị sản xuất và điều phối chuỗi cung ứng.

Theo thông báo của 6 cơ quan Trung Quốc, các nhà máy thông minh tiêu biểu sẽ được hỗ trợ xây dựng bộ dữ liệu công nghiệp chất lượng cao, phát triển các tác nhân AI công nghiệp, thử nghiệm mô hình sản xuất tiên tiến và thiết lập chuỗi cung ứng thông minh.

Đây là bước chuyển từ mô hình tự động hóa từng công đoạn sang mô hình sản xuất có khả năng kết nối và tối ưu hóa trên phạm vi toàn hệ thống.

Việc tích hợp AI với sản xuất là một động lực công nghệ quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành chế tạo hiện đại.

Ông Li Changan Giáo sư Trường Quản lý công thuộc Đại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế

Trong mô hình này, AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu vận hành theo thời gian thực, nhận diện những bất thường trong dây chuyền, dự báo nhu cầu bảo trì thiết bị và điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Khi được kết nối với hệ thống quản trị kho hàng, logistics và nhà cung cấp, các công nghệ này còn giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn dòng nguyên liệu, hàng tồn kho và tiến độ giao hàng.

Đặc biệt, việc phát triển các tác nhân AI công nghiệp được xem là một hướng đi mới. Khác với những ứng dụng AI chủ yếu phục vụ tra cứu hoặc xử lý thông tin, các tác nhân AI công nghiệp hướng tới khả năng thực hiện những nhiệm vụ chuyên biệt trong môi trường sản xuất, hỗ trợ phân tích, đưa ra khuyến nghị và phối hợp các quy trình vận hành.

Tuy nhiên, để những ứng dụng này phát huy hiệu quả, dữ liệu công nghiệp phải bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và khả năng kết nối giữa các hệ thống. Đây cũng là lý do Trung Quốc đặt trọng tâm vào xây dựng các bộ dữ liệu công nghiệp chất lượng cao, thay vì chỉ đầu tư riêng lẻ vào thiết bị và phần mềm.

Theo chuyên gia này, việc bổ sung các doanh nghiệp dược phẩm và may mặc vào danh sách nhà máy thông minh cho thấy AI đang được ứng dụng rộng hơn trong các ngành sản xuất truyền thống. Danh sách các nhà máy tiêu biểu cũng đóng vai trò hình mẫu, khuyến khích nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh nâng cấp công nghệ và chuyển đổi hoạt động sản xuất.

THAM VỌNG MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI SẢN XUẤT THÔNG MINH

Việc công bố thêm 34 nhà máy thông minh tiêu biểu nằm trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm xây dựng nền sản xuất có hàm lượng công nghệ cao và năng lực cạnh tranh lớn hơn.

Trước đó, MIIT đã công bố 15 nhà máy nằm trong danh sách ứng viên của chương trình. Với đợt bổ sung mới nhất, tổng số nhà máy thông minh tiêu biểu của Trung Quốc tăng lên 49.

Quy mô triển khai rộng hơn cũng phản ánh tốc độ phát triển của hệ thống nhà máy thông minh tại nước này. Theo số liệu được công bố hồi tháng 10, tính đến cuối tháng 6, Trung Quốc có hơn 56.000 nhà máy thông minh cấp cơ bản, 9.000 nhà máy cấp nâng cao và 500 nhà máy cấp xuất sắc.

Những con số này cho thấy chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc không còn giới hạn ở một số tập đoàn lớn mà đang hình thành hệ thống phân cấp với quy mô hàng chục nghìn cơ sở. Trong đó, các nhà máy thông minh tiêu biểu đóng vai trò dẫn dắt, thử nghiệm công nghệ và tạo mô hình để những doanh nghiệp khác có thể tham khảo, triển khai.

Cùng với việc mở rộng số lượng nhà máy, Trung Quốc cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể về phát triển công nghệ AI công nghiệp. Theo kế hoạch hành động công bố hồi tháng 1, nước này hướng tới phát triển 1.000 tác nhân AI công nghiệp trình độ cao và 100 bộ dữ liệu công nghiệp chất lượng cao vào năm 2027, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI trên nhiều lĩnh vực sản xuất.

Định hướng này cho thấy Trung Quốc đang tìm cách chuyển lợi thế về quy mô sản xuất và hệ sinh thái công nghiệp thành lợi thế về công nghệ, dữ liệu và năng suất. Nếu được triển khai hiệu quả, AI không chỉ giúp giảm chi phí vận hành tại từng nhà máy mà còn cải thiện khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Dù vậy, quá trình chuyển đổi cũng đặt ra những yêu cầu không nhỏ về đầu tư hạ tầng số, chất lượng dữ liệu, nhân lực công nghệ và khả năng tích hợp giữa các hệ thống sản xuất hiện hữu. Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí đầu tư ban đầu và năng lực tiếp nhận công nghệ vẫn có thể là những rào cản đáng kể.

Về dài hạn, thách thức không chỉ nằm ở việc đưa thêm robot hay phần mềm AI vào nhà máy, mà còn ở khả năng tổ chức lại quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu và xây dựng đội ngũ lao động có kỹ năng phù hợp.

Việc Trung Quốc mở rộng chương trình nhà máy thông minh sang cả những ngành sản xuất truyền thống cho thấy AI đang được định vị như một nền tảng công nghệ có khả năng tái định hình toàn bộ hoạt động công nghiệp. Đây cũng là xu hướng đáng chú ý đối với các nền kinh tế có tỷ trọng sản xuất lớn, trong đó chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện nâng cấp thiết bị mà ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng sản phẩm và vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.