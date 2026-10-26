Trung Quốc mở rộng mạng lưới hàng không quốc tế

Động thái này bao gồm việc bổ sung các đường bay mới và tăng tần suất chuyến bay trong bối cảnh nhu cầu đi lại xuyên biên giới đang gia tăng.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, lịch bay mới – kéo dài từ ngày 25/10/2026 đến ngày 27/3/2027 – bao gồm 16.654 chuyến bay chở khách quốc tế mỗi tuần, kết nối Trung Quốc với 84 quốc gia. Tần suất các chuyến bay đến Trung Á, Nam Á, Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh đều tăng so với cùng kỳ một năm trước. Các dịch vụ hàng không giữa Trung Quốc và 17 quốc gia – bao gồm Kazakhstan, Ấn Độ, Canada và Bỉ – đã tăng hơn 40%.

Các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài cũng lên kế hoạch triển khai các chuyến bay chở khách định kỳ đến Iceland, Madagascar và Jordan, bổ sung thêm 8 điểm đến quốc tế vào mạng lưới hàng không của Trung Quốc.

Việc mở rộng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch nhập cảnh (khách quốc tế đến Trung Quốc) đang tăng lên. Cơ quan quản lý hàng không này cho biết, số lượng chuyến bay chở khách giữa Trung Quốc và 15 thị trường du lịch nhập cảnh trọng điểm – bao gồm Singapore và Malaysia – đã tăng 14,4% so với cùng kỳ một năm trước.

Dữ liệu đặt chỗ cũng cho thấy nhu cầu đang mạnh lên. Theo Umetrip, một nền tảng du lịch hàng không, số lượng chuyến bay quốc tế (chiều đi) được lên lịch cho mùa mới đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ một năm trước, trong khi các chuyến bay nhập cảnh (chiều đến) tăng khoảng 13%.

Tính đến ngày 21/10, số lượng đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế chiều đi và chiều đến trong giai đoạn từ ngày 25/10 đến ngày 30/11 lần lượt đạt khoảng 3,2 triệu và 3,08 triệu lượt – cả hai đều tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người giám sát quản lý nguồn lực tại trung tâm điều hành Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh cho biết sân bay đang mở rộng các dịch vụ quốc tế. Theo lịch trình mới, sân bay sẽ phục vụ trung bình 252 chuyến bay chở khách quốc tế và khu vực mỗi ngày, tăng 39 chuyến so với cùng kỳ một năm trước.

Hãng hàng không quốc gia Air China triển khai đường bay từ Bắc Kinh đến Reykjavik (Iceland) qua Copenhagen, cùng các đường bay từ Bắc Kinh đến Bali (Indonesia) và từ Thành Đô đến Hà Nội (Việt Nam). Hãng cũng tăng tần suất trên hơn 20 đường bay quốc tế, bao gồm các chuyến bay đến Sydney, Melbourne và Auckland.

Theo cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc, 216 hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài dự kiến khai thác khoảng 116.000 chuyến bay chở khách và hàng hóa mỗi tuần trong mùa bay mới.

Trung Quốc điều chỉnh lịch trình bay hai lần mỗi năm, vào cuối tháng 3 và cuối tháng 10, cho phép các hãng hàng không điều chỉnh đường bay, tần suất bay và giờ khởi hành để đáp ứng nhu cầu theo mùa cũng như các điều kiện vận hành thực tế.