Trung Quốc mở rộng mạng lưới giao thông trong 5 năm tới
Trung Quốc sẽ đầu tư mở rộng và nâng cấp đồng bộ hệ thống giao thông trong 5 năm tới, từ đường sắt cao tốc, đường bộ đến cảng biển và sân bay. Đây là một trong những định hướng phát triển hạ tầng trọng tâm trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, giai đoạn 2026-2030, vừa được Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc công bố ngày 4/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-quoc-mo-rong-mang-luoi-giao-thong-trong-5-nam-toi-246261105070105377.htm