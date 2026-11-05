Trung Quốc mở rộng mạng lưới giao thông trong 5 năm tới

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cấp ủy, chính quyền các xã, phường phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tăng cường khám, đưa nhân lực, thiết bị đến các xã xa, đến tận nhà khám cho người cao tuổi… quyết tâm hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11/2026.