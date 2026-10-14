Trung Quốc mở rộng đào tạo nghề, mỗi năm 6 triệu thanh niên có cơ hội học tập

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Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 13/10 thông tin, nước này đang triển khai các chương trình đào tạo cử nhân nghề tại 124 trường đại học nghề, cùng 52 cơ sở giáo dục đại học chính quy khác. Đào tạo đại học nghề là bậc đại học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, được Trung Quốc phát triển nhằm phá vỡ giới hạn của mô hình đào tạo nghề truyền thống vốn chủ yếu dừng ở trình độ cao đẳng.

Ông Peng Binbai, Vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục người trưởng thành thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, nước này đã xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, chất lượng cao, cung cấp 1.491 ngành đào tạo, bao phủ toàn bộ 41 nhóm ngành công nghiệp chủ chốt và về cơ bản đáp ứng nhu cầu của tất cả lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân.

Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trung Quốc đang tăng cường liên kết giữa giáo dục và ngành công nghiệp. Bộ Giáo dục nước này đã phối hợp với 14 địa phương triển khai các chương trình thí điểm cải cách nhằm xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại.

Trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), ngân sách dành cho giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc tăng 23,3%, lên 757 tỷ nhân dân tệ (khoảng 113 tỷ USD).

Theo ông Peng, Trung Quốc đã hình thành cơ chế huy động nguồn lực tài chính từ nhiều kênh, trong đó đầu tư của chính phủ đóng vai trò chủ đạo. Hệ thống hỗ trợ người học bao gồm học bổng, trợ cấp, khoản vay sinh viên, miễn học phí, chương trình vừa học vừa làm và các chính sách giảm chi phí đào tạo, nhằm bảo đảm không học sinh nào phải từ bỏ việc học vì khó khăn tài chính.

Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi cũng xác lập về mặt pháp lý nguyên tắc giáo dục nghề nghiệp có tầm quan trọng tương đương giáo dục chính quy. Đến nay, 27 địa phương cấp tỉnh ở Trung Quốc đã ban hành các quy định riêng về lĩnh vực này.

Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc tìm đến các trường dạy nghề để nâng cao triển vọng việc làm. Ảnh: VCG

Mở rộng cơ hội học tập, phát triển nhân lực kỹ năng cao

Mỗi năm, khoảng 5 triệu học sinh theo học tại các trường trung cấp nghề ở Trung Quốc, trong khi hệ thống giáo dục nghề nghiệp bậc cao tạo cơ hội học tập cho gần 6 triệu thanh niên, ông Peng cho biết.

Đáng chú ý, mỗi năm có gần 3 triệu gia đình có con trở thành thế hệ đầu tiên theo học đại học thông qua con đường giáo dục nghề nghiệp. Theo quan chức này, đây là một trong những biểu hiện cho thấy vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và thúc đẩy công bằng xã hội.

Bên cạnh mở rộng quy mô, Bộ Giáo dục Trung Quốc đang triển khai kế hoạch phát triển các nhóm nhân lực kỹ năng cao, với sự tham gia dẫn dắt của những doanh nghiệp hàng đầu, cơ sở giáo dục chất lượng cao và các tổ chức ngành nghề. Các bên phối hợp cải cách đồng bộ chương trình đào tạo, giáo trình, đội ngũ giảng viên, hoạt động thực tập và đào tạo thực hành.

Trung Quốc cho biết, hơn 3.000 bộ tiêu chuẩn của ngành công nghiệp và doanh nghiệp đã được chuyển hóa thành tiêu chuẩn giảng dạy trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Quá trình này hướng tới chuyển đổi mô hình đào tạo từ phương thức truyền thống, chủ yếu truyền đạt kiến thức, sang phát triển năng lực toàn diện, giúp người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc mở rộng hệ thống đào tạo đại học nghề cho thấy giáo dục nghề nghiệp ngày càng được coi trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thay vì chỉ tập trung vào truyền thụ kiến thức, nước này đang hướng tới mô hình đào tạo gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp, chú trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và nhu cầu nhân lực chất lượng cao gia tăng, việc nâng cao vị thế của giáo dục nghề nghiệp được kỳ vọng không chỉ giúp mở rộng cơ hội học tập cho thanh niên mà còn góp phần cải thiện chất lượng lao động và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc.