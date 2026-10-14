Trung Quốc mở cửa thị trường thẻ thanh toán cho Visa

Gian hàng của hãng thanh toán Visa tại Triển lãm Chuỗi Cung ứng Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CISCE) ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28/11/2023. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã chấp thuận cho tập đoàn thanh toán Mỹ Visa bắt đầu chuẩn bị thành lập tổ chức thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng tại nước này, theo Reuters.

Quyết định đánh dấu bước tiến quan trọng của Visa sau nhiều năm tìm cách tiếp cận một trong những thị trường thanh toán lớn nhất thế giới. Đây cũng là động thái tiếp tục mở cửa lĩnh vực tài chính Trung Quốc, nơi các doanh nghiệp nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu quản lý chặt chẽ.

Theo thông báo trên website của PBOC, Visa Information Technology (Beijing), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Visa thành lập tại Trung Quốc, đã được cấp phép triển khai công tác chuẩn bị.

“Việc hồ sơ xin chuẩn bị thành lập của chúng tôi được chấp thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong cam kết lâu dài của Visa đối với Trung Quốc”, Tổng giám đốc Visa Ryan McInerney cho biết trong tuyên bố ngày 13/10.

Ông McInerney cũng nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò quan trọng của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong việc thúc đẩy mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới”, ông nói.

Theo PBOC, Visa có một năm để hoàn tất các công việc chuẩn bị trước khi nộp đơn xin phép chính thức hoạt động. Ngân hàng trung ương cùng cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu Trung Quốc sẽ xem xét hồ sơ và quyết định có cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ thanh toán bù trừ thẻ hay không.

Như vậy, Visa mới được chấp thuận bước chuẩn bị, chưa được phép chính thức cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ thẻ nội địa tại Trung Quốc.

Thị trường thanh toán thẻ Trung Quốc hiện do doanh nghiệp Trung Quốc China UnionPay chiếm ưu thế. Theo dữ liệu của PBOC, năm 2025, thị trường này ghi nhận 4.600 tỷ giao dịch thẻ ngân hàng, với tổng giá trị 963.600 tỷ nhân dân tệ, tương đương 143.920 tỷ USD.

Quy mô giao dịch lớn khiến Trung Quốc trở thành thị trường hấp dẫn đối với các tập đoàn thanh toán quốc tế. Visa đang tìm cách gia nhập thị trường mà hai đối thủ Mỹ là Mastercard và American Express đã có những bước tiến trước đó.

Năm 2020, Mastercard được chấp thuận chuẩn bị thành lập tổ chức thanh toán bù trừ thẻ tại Trung Quốc thông qua hợp tác với NetsUnion Clearing Corp, đơn vị thanh toán bù trừ trong nước. Cùng năm, liên doanh của American Express được phép bắt đầu cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng.

Theo các nguồn tin của Reuters, Visa từng kỳ vọng gia nhập thị trường Trung Quốc với tỷ lệ sở hữu 100% tại tổ chức dự kiến được cấp phép, thay vì phải chia sẻ quyền sở hữu với đối tác địa phương.

Quyết định mới được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Trung Quốc hồi đầu năm. Cuộc gặp có sự tham dự của hơn 12 tổng giám đốc các tập đoàn hàng đầu Mỹ, trong đó có lãnh đạo Mastercard và Visa.

George Chen, đối tác và Chủ tịch bộ phận công nghệ số tại công ty tư vấn The Asia Group, cho rằng động thái của Bắc Kinh còn mang ý nghĩa đối với quan hệ kinh tế song phương.

“Đây nên được xem là một cử chỉ thiện chí của Bắc Kinh đối với Washington trước cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump”, ông Chen nhận định.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp lại bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới.

Theo ông Chen, việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc lâu nay là một ưu tiên của Washington. Mỹ thường xuyên kêu gọi Bắc Kinh tạo môi trường kinh doanh cởi mở và cạnh tranh bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Với Visa, quyết định của PBOC mở ra cơ hội tiến gần hơn đến thị trường thanh toán thẻ nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, tập đoàn vẫn cần hoàn tất quá trình chuẩn bị và được cấp giấy phép kinh doanh trước khi có thể chính thức triển khai dịch vụ.