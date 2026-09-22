Trung Quốc mở bán robot cá nhân giá gần 3.000 USD, lắp ráp chỉ 2,5 phút

Điểm đáng chú ý, mỗi robot có thể được hoàn thành lắp ráp và xuất xưởng trong khoảng 2,5 phút.

1 cosplayer chụp ảnh cùng robot biến hình T1 của Qiyuan Robotics tại triển lãm ChinaJoy 2026 ở Thượng Hải. Ảnh: chinadailyhk.com/TTXVN

Qiyuan Robotics cho biết đã áp dụng nhịp độ sản xuất và quy trình quản lý chất lượng theo mô hình của ngành công nghiệp ô tô vào quá trình chế tạo robot, đồng thời xây dựng hệ thống truy xuất dữ liệu lắp ráp.

Trong 2 sản phẩm, Qiyuan Q1 được định vị là robot cá nhân cao 88 cm. Mẫu robot này có thể gập lại để bỏ vào ba lô, đồng thời cho phép người dùng tùy chỉnh ngoại hình và một số bộ phận cấu trúc.

Trong khi đó, Qiyuan T1 gây chú ý với khả năng chuyển đổi giữa dạng người có bánh xe và dạng 4 chân. Qiyuan Robotics quảng bá Q1 là “robot cá nhân đầu tiên trên thế giới”, còn T1 là “robot cá nhân biến hình đầu tiên trên thế giới”.

Về giá bán, Qiyuan Q1 có giá 19.999 NDT (gần 3.000 USD) đối với phiên bản tiêu chuẩn và 26.999 NDT đối với bản Explorer. Qiyuan T1 có giá từ 19.999 nhân dân tệ, trong khi phiên bản Pro được niêm yết ở mức 29.999 nhân dân tệ. Các sản phẩm dự kiến được giao từ ngày 1-10 theo đơn đặt hàng.

Tại sự kiện với chủ đề “Tôi và robot cá nhân của tôi”, ông Điền Hoa (Tian Hua) - Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ vật liệu mới Thượng Vĩ - cho rằng, trong kỷ nguyên AI, phương thức tương tác giữa con người và công nghệ đang chuyển dần từ màn hình sang các robot có khả năng cảm nhận, tương tác, di chuyển và thực hiện nhiệm vụ.

Qiyuan Robotics cũng đã mở các gian hàng trải nghiệm được ủy quyền đầu tiên tại Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hàng Châu, Hạ Môn, Vũ Hán và Tây An.

Việc đưa robot cá nhân vào bán thương mại, cùng năng lực lắp ráp 1 sản phẩm trong khoảng 2,5 phút cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Trung Quốc trong việc đưa công nghệ robot từ giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm sang sản xuất và tiếp cận người tiêu dùng.