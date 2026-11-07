Trung Quốc mở 2 cuộc điều tra chống bán phá giá hàng EU

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, ngày 6-11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo khởi xướng 2 cuộc điều tra sau khi nhận được đơn khiếu nại từ các ngành sản xuất trong nước. Cơ quan này đồng thời kêu gọi EU giải quyết những bất đồng kinh tế và thương mại thông qua đối thoại, tham vấn.

Para-aramid là loại sợi tổng hợp có độ bền cao, được sử dụng trong sản xuất ô tô, cáp quang và áo chống đạn. Trong khi đó, ethylidene norbornene là nguyên liệu phục vụ sản xuất cao su tổng hợp, ứng dụng trong các ngành xây dựng, giao thông và sản xuất nhựa.

Động thái mới diễn ra sau khi Trung Quốc hồi đầu tháng 10 mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất p-Nitrotoluene nhập khẩu từ EU. Hóa chất này được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm.

Việc liên tiếp khởi xướng các cuộc điều tra cho thấy những bất đồng thương mại giữa Trung Quốc và EU tiếp tục lan sang nhiều lĩnh vực công nghiệp và hóa chất. Các cuộc điều tra sẽ xác định liệu hàng nhập khẩu có được bán với giá thấp hơn giá trị thông thường và gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa Trung Quốc hay không.