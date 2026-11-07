Trung Quốc liên hệ Real Madrid, La Liga giải quyết khủng hoảng Mbappe

Ngày 6/11, Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha Yao Jing xác nhận nước này đang duy trì liên lạc với Real Madrid và ban tổ chức giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Động thái này nhằm giải quyết những hệ lụy từ phát ngôn của tiền đạo Kylian Mbappe liên quan đến một nhà cách mạng Trung Quốc.

“Không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra, nhưng hai bên vẫn duy trì liên lạc trên cơ sở thấu hiểu lẫn nhau”, Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha nói với hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE trước khi tham dự một diễn đàn tại Đại học Salamanca.

“Vụ việc đáng tiếc này đã làm tổn thương tình cảm của nhiều người dân Trung Quốc, những người hiện phải tìm cách chấp nhận tình hình hiện tại”, ông nói thêm.

Phát ngôn thiếu suy nghĩ của Mbappe gây ra làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Dù các bên đã nối lại liên lạc, chưa có thông tin về một thỏa thuận cụ thể nhằm chấm dứt tranh cãi. Real Madrid cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters liên quan đến những diễn biến mới nhất.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc tiền đạo Kylian Mbappe có những chia sẻ liên quan đến hình ảnh bản thân bị cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội, nhưng đã “làm tổn thương tình cảm của nhiều người ở Trung Quốc và cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới”.

Sau khi vụ việc bùng phát, Mbappe, Real Madrid và La Liga đều lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, những động thái này chưa thể xoa dịu làn sóng tẩy chay tại thị trường Trung Quốc.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đình chỉ phát sóng các trận đấu La Liga, trong khi nhiều thương hiệu Trung Quốc loại hình ảnh Mbappe khỏi các chiến dịch quảng cáo.

Nền tảng phát trực tuyến Migu cũng không phát sóng trận đấu giữa Real Madrid và Racing Santander vào cuối tuần trước, dù vẫn giữ lịch thi đấu của các trận đấu khác thuộc giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

Tuần trước, Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (China Media Group) cho biết sẽ lắng nghe những lời giải thích của Mbappe sau khi cầu thủ này xin lỗi. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh điều quan trọng hơn là những hành động tiếp theo của tiền đạo người Pháp.

Phản ứng từ Trung Quốc khiến La Liga phải tìm cách hạn chế thiệt hại về thương mại. Chủ tịch giải đấu Javier Tebas đã gặp Đại sứ Yao Jing vào tuần trước để trao đổi về tình hình.

Ngày 2/11, ông Tebas xác nhận La Liga vẫn đang duy trì đối thoại với các cơ quan chức năng Trung Quốc nhằm tháo gỡ những bất đồng.

Phát biểu tại diễn đàn World In Progress, Chủ tịch La Liga khẳng định ban tổ chức giải đấu đang nỗ lực giải quyết vụ việc, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ với CCTV và Migu vẫn rất tốt đẹp.

Trung Quốc là một trong những thị trường quốc tế quan trọng của bóng đá Tây Ban Nha. Hiện La Liga và Migu có thỏa thuận bản quyền truyền hình kéo dài đến hết mùa giải 2029-2030.

Theo ông Tebas, tổng giá trị các hợp đồng bản quyền truyền hình giữa La Liga với CCTV và Migu hiện đạt 11,2 triệu USD (khoảng 286 tỷ đồng) mỗi năm. Con số này đã giảm đáng kể so với mức đỉnh 100 triệu euro mỗi năm trong quá khứ.