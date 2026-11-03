Trung Quốc lên tiếng về vật thể nghi đạn pháo khiến 4 người bị bắt tại Papua New Guinea

Đại sứ quán Trung Quốc tại Port Moresby cho biết vật thể này thực chất là "chai rượu". Ảnh: Facebook

Theo truyền thông Australia, 4 công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vào ngày 30/10 sau khi lực lượng chức năng Papua New Guinea phát hiện vật thể nghi là đạn pháo tại bến cảng lớn ở Port Moresby. Cảnh sát cùng các chuyên gia về chất nổ thuộc quân đội Papua New Guinea đã phong tỏa khu vực có vật thể này và mang nó đi để phân tích.

Đến ngày 3/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Port Moresby đăng tải thông tin trên mạng xã hội, cho biết công ty có liên quan đến vụ việc đã tiến hành “kiểm tra thực tế tại hiện trường” và xác định vật thể nói trên thực chất là chai rượu vang có hình dáng giống đạn pháo.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Port Moresby khẳng định: “Từ thông tin của công ty liên quan và qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, vật thể được cho là ‘đạn pháo’ thực chất là một chai rượu vang. Vật thể này hoàn toàn không gây nguy hiểm”.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Trung Quốc cũng đánh giá thấp khả năng vũ khí quân sự do Trung Quốc sản xuất vận chuyển trái phép vào Papua New Guinea. Giới chức Trung Quốc cho biết họ vẫn đang cập nhật đầy đủ cho cảnh sát Papua New Guinea về diễn biến liên quan, trong khi chờ đợi kết quả chính thức từ cuộc điều tra của cảnh sát.

Tuần trước, Tư lệnh Cảnh sát Papua New Guinea - ông David Manning đánh giá cao nỗ lực của các sĩ quan tham gia ứng phó với vụ việc.

Ông Manning nói: “Ngay sau khi nhận được tin báo phát hiện quả đạn pháo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng triển khai biện pháp xử lý. Khu vực này được phong tỏa để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn đối với những người xung quanh. Biện pháp này tạo điều kiện để các chuyên gia xử lý bom mìn của cảnh sát và quân đội tiếp cận, kiểm tra quả đạn và đưa nó đến nơi lưu giữ an toàn”.

Những công dân Trung Quốc bị bắt giữ liên quan đến vụ việc hiện vẫn đang bị tạm giữ tại Port Moresby.